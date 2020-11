En Dordogne, les fermes auberges aussi se mettent à la livraison à domicile

Les habitués des lieux viennent parfois de loin pour y déguster les magrets de canard fourrés au foie gras cuits au barbecue, et les pommes de terre sarladaises. Mais depuis le confinement, comme des milliers de restaurateurs partout en France, l'équipe de la ferme auberge du Grand Coderc à Saint-Rabier en Dordogne a dû fermer ses portes, et n'a plus la possibilité d'accueillir ses clients. Et qui dit plus de clients, dit également plus de rentrée d'argent. Le chef Guillaume Gaillard a donc eu l'idée de mettre en place, comme le font les restaurateurs des villes un service de livraison de repas à domicile. Une formule innovante pour ce type d'établissement qui privilégie les grandes tablées et les soupières que l'on se passe de table en table et plutôt inhabituelle en pleine campagne.

La cuisine périgourdine des fermes auberges peut elle aussi être livrée à domicile © Radio France - Emmanuel Claverie

Chapon farci au foie gras à domicile

"Nous nous sommes inspirés de ce que nous faisions déjà pour les fêtes de fin d'année" explique le jeune chef, qui a succédé depuis quelques années aux fourneaux à sa mère Monique et qui cherchait un moyen de poursuivre son activité, pour payer ses charges et rémunérer ses employés. "Nous proposions pour les fêtes, un certain nombre de plats à emporter, comme l'embeurrée de chou vert au foie gras ou le canard entièrement désossé et farci au foie gras détaille le restaurateur. Depuis le confinement, nous élaborons en semaine un menu différent à 12 euros avec entrée plat et dessert que nous livrons dans un rayon de 20km. Et le week-end, un menu plus festif avec foie-gras, chapon farci au foie gras et mille-feuille vanille ou Paris-Brest pour 20 euros.

Le reportage de France Bleu Périgord Copier

Une solidarité inattendue

Et malgré l'éloignement de la ferme auberge des grandes routes, la formule séduit, avec en moyenne entre cinq et vingt-cinq repas servis chaque jour. Monique Gaillard s'étonne encore de la solidarité qui s'est mise en place pour aider l'établissement. "Les gens de la commune, et des communes alentour, c'est magnifique tout ce qu'ils nous ont donné comme aide, comme gentillesse, comme soutien, c'est formidable!"