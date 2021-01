La très longue attente des restaurateurs du Périgord

Sandrine et Vincent Cardoso, qui ont officié pendant onze ans à la Vieille Forge à Milhac-d'Auberoche en Dordogne, n'ont pas eu de chance. Leur nouvel établissement, "le Bel'Art" situé à Champcevinel près de Périgueux a ouvert le 20 octobre dernier et a dû refermer ses portes moins de dix jours plus tard, lors de la mise en place du deuxième confinement. "Dans un premier temps, on a pensé que c'était temporaire, on ne pensait pas que cela aller durer aussi longtemps" soupire Vincent Cardoso. "On ne pensait pas qu'on allait être reconfiné comme ça" ajoute son épouse, qui officie en salle. D'autant que cela avait très bien démarré explique-t-elle. Tous les gens qui nous connaissaient de l'ancien restaurant étaient heureux de nous retrouver, nous avions fait huit jours de très bonne activité".

Aucune aide de l'Etat

Depuis, le couple de restaurateurs vit au rythme des annonces du gouvernement, qui ne cesse de repousser la date d'une possible reprise de l'activité. Et ce manque de visibilité agace et inquiète Vincent Cardoso. "On comprend ce qui se passe avec la Covid, on ne vit pas sur la lune précise-t-il. Mais le plus compliqué pour un restaurateur comme pour un chef d'entreprise, c'est qu'il n'y a pas de date de réouverture, et on ne sait pas où on va". Une situation d'autant plus difficile à vivre que le couple ne peut bénéficier d'aucun des dispositifs d'aide mis en place par l'Etat. "Les derniers décrets n'aident que les entreprises qui ont ouvert avant le 30 septembre explique Sandrine Cardoso. Les entreprises qui ont démarré au mois d'octobre et qui ne peuvent pas travailler, pour cause de fermeture administrative n'ont pas d'aide". "C'est comme ça ajoute fataliste Vincent Cardoso. Et pourtant je me souviens bien avoir entendu le ministre de l'économie Bruno Lemaire s'engager à ne laisser aucun restaurateur sur le bord de la route! si vous cherchez, vous allez en trouver d'autres sur le bord de la route..."

Le reportage de France Bleu Périgord Copier

Le soutien des clients

Pour tenter de faire entrer un peu d'argent malgré tout, Vincent Cardoso s'est mis, comme beaucoup de ses collègues, à la vente à emporter." Ça paye, ce que ça peut payer c'est à dire pas grand chose pour le moment" reconnait-il. "C'est vrai que certains jours c'est difficile moralement avoue son épouse. Heureusement que les clients viennent nous voir, nous soutiennent et nous remontent le moral, c'est essentiel. "Ça fait du bien de sentir que l'on n'est pas tout seul enchérit Vincent Cardoso. C'est là qu'on se rend compte qu'un restaurant ce n'est pas que faire à manger. C'est faire passer un bon moment et avec ce confinement, on se rend compte que c'est quand-même donner un peu de bonheur. Moi en tous cas, c'est le truc que j'ai vraiment appris conclut-il.