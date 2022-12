En fabricant ses jouets en Bretagne, Mécabois a réussi son pari

Alors que de nombreux jouets sont plus chers cette année, le prix de la boite de planchettes de Mécabois n'a pas flambé. Produit localement, le jouet breton n'a pas eu à subir toutes les conséquences des produits importés d'Asie "les prix des containers ont triplé, le tarif de la main d'oeuvre asiatique a fortement augmenté, le coût de l'énergie aussi, ce qui fait qu'avec nos jouets, nous sommes aujourd'hui très compétitifs par rapport à ce marché asiatique" explique Christophe Fresnais, la patron de Mécabois. L'entreprise bretonne ne connait pas non plus, de rupture de stocks et peut honorer toutes ses commandes "notre métier à la source, c'est la scierie Grouazel à Saint-Sauveur avec laquelle nous avons nos contrats"

Des jouets fabriqués avec du bois issus des forêts françaises

Le bois utilisé pour les jouets de Mécabois, du pin ou du hêtre notamment, est issu de forêts françaises, et affiche le label PEFC . Les jouets sont fabriqués et conditionnés par des travailleurs handicapés. Ils sont 25 en production sur trois sites en Bretagne et en Mayenne. Seul l'emballage des jouets est fabriqué en Hollande. Jouécabois fait de la vente directe sur son site mais ses produits sont aussi dans les rayons des grandes enseignes du jouet. Pour une boite de 200 planchettes comptez 39 euros, avec les frais de port, contre 50 euros pour produit similaire chez kapla.

De plus en plus de jouets fabriqués en France

Mécabois, c'est la preuve que l'on peut produire des jouets en France. Christophe Fresnais est d'ailleurs le fondateur de l'association des créateurs et fabricants de jouets français . "Quand on a crée l'association en 2014, nous étions 6, aujourd'hui nous sommes 80. A l'époque, sur le marché français, 5% étaient fabriqués en France, aujourd'hui, on est à 12%. On ambitionne d'être à 20% pour Noël 2023-2024". Preuve de cette vitalité, une vingtaine de fabricants français seront présents au salon international du jouet qui se tiendra Nuremberg en février prochain.