En Gironde, il y a "deux ans et demi d'attente", pour un logement social déplore Domofrance

Il y a du monde, beaucoup de monde qui attend un logement social en Gironde. La liste d'attente compte 65.000 noms, et le délai d'attente est de "deux ans et demi", explique ce jeudi sur France Bleu Gironde Francis Stéphan, le directeur général de Domofrance, principal bailleur du département, avec 31.000 logements et quelques 70.000 personnes logées en Gironde. Un délai d'attente qui s'explique par les prix très élevés qui empêchent les locataires de HLM de trouver un appartement dans le parc privé. "Le marché privé est beaucoup trop cher pour beaucoup de ménages", juge Francis Stéphan.

ⓘ Publicité

Il y a en plus un manque de logements. "On construit très peu", déplore Francis Stéphan. "Cette année on va construire 1.800 logements quand il en faudrait 3.000 sur la métropole et 3.000 sur la Gironde quand il en faudrait 5.000".

Hausse de 21% des prix du chauffage en décembre

Les 70.000 Girondins logés chez Domofrance sortent également d'un hiver où l'on redoutait une hausse très forte des prix pour se chauffer. Francis Stéphan parle de charges en hausse de "21% en décembre et 9% en janvier", dans les appartements chauffés au gaz de Domofrance, même si "on a eu un hiver peu froid, les consommations ont été faibles et on a démarré le chauffage tardivement".

Pour aider ses locataires les plus précaires, Domofrance a mis en place un "bouclier". "Ceux qui ont plus de 1.000 euros de hausse par an auront une bonification de 600 euros", détaille Francis Stéphan. "On a découvert que ces familles ne se chauffaient plus ou prenaient des palliatifs, souvent plus onéreux, et qui souvent dégradaient le logement", évoquant quelques 900 familles concernées en Gironde.

Domofrance aurait aussi dû aller au tribunal de Libourne, ce mercredi 1er mars, dans le cadre d'un dossier qui l'oppose à une de ses locataires libournaises, à qui il demande 1.370 euros. L'audience a finalement été renvoyée au 15 mars. La retraitée évoque des factures d'eau qui ont explosé à cause de fuites, Francis Stéphan parle d'"une dette de loyer récurrente". "Je ne peux pas laisser dire" que Domofrance loue des logements insalubres, se défend-il, estimant qu'"on est dans des logements conformes à la réglementation".

Revoir l'interview de Francis Stéphan

loading