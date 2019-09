En Gironde, les agressions de pompiers comme le nombre d'interventions, explosent

Les pompiers de Gironde n'en peuvent plus. Leurs interventions sont en augmentation, mais les agressions physiques également. Ils réclament des effectifs, de la sécurité et de la considération. Leur syndicat majoritaire, l'Unsa, appelle à une manifestation à Paris le 15 octobre.

Les pompiers de Gironde, comme leurs collègues de toute la France, sont en grève depuis le mois de juin. Leur syndicat majoritaire, l'Unsa, appelle à une manifestation nationale à Paris le 15 octobre prochain. Les soldats du feu attendent des renforts et plus de considération. Ils dénoncent une asphyxie des services public de santé, qui laisse les sapeurs pompiers seuls pour remplir les missions que plus personne ne fait. De plus en Gironde, les interventions sont passées en 12 ans de 80.000 à 138.000 en 2018, sans augmentation d'effectif dénonce l'Unsa. Le conseil départemental de la Gironde vient d'ailleurs d'insister auprès de Bordeaux Métropole pour recruter 120 pompiers. C'est un signe positif car nous avons besoin de ces emplois a souligné le représentant de l'Unsa en Gironde, Jean Billard était l'invité de la matinale France Bleu Gironde ce lundi.