En Gironde, les restaurants, "pas sortis de l'auberge" reprennent quand même "avec le sourire"

Une reprise sous conditions. Les terrasses rouvrent, en Gironde et partout en France ce 19 mai, après plus de 200 jours de fermeture. Mais avec seulement 4 restaurants sur 10 possédant une terrasse, le secteur n'est "pas sorti de l'auberge" dit le président de l'Umih en Gironde, Laurent Tournier.

Les terrasses dressées, les verres nettoyées. Certains restaurateurs et barmen ont repris du service, ce mercredi en Gironde, 203 jours après avoir baissé leur rideau. "On est positifs et optimistes parce que ça fait sept mois qu'on est fermés", a dit ce mercredi sur France Bleu Gironde Laurent Tournier, le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih) en Gironde. Un mercredi 19 mai "à marquer d'une croix blanche", dit-il soulignant que "2 millions de personnes vont reprendre le chemin du travail".

Pour autant, tous les professionnels ne travaillent pas, loin de là. En Gironde, "on considère qu'il y a à peu près 40% des restaurants qui bénéficient d'une terrasse", détaille Laurent Tournier. "Et sur ces 40%, on va imaginer qu'à peu près deux restaurants sur trois vont rouvrir. Certains vont attendre le 1er juin pour commencer un mois franc. D'autres vont attendre le 9 juin pour pouvoir rouvrir, avec la garantie d'avoir un peu de place à l'intérieur pour accueillir les clients de manière sécurisée". Pour autant, les restaurateurs veulent "garder l'optimisme, reprendre le chemin de nos établissements avec le sourire, enfin, de nos clients".

Cette première phase ne permet pas économiquement d'être à l'équilibre

Des ouvertures différées afin de ne "pas prendre de risque d'avoir des problèmes économiques liés à cette ouverture qui va être seulement partielle". En effet, souligne Laurent Tournier, "cette première phase ne permet pas économiquement d'être à l'équilibre. A partir du 9 juin, on aura une jauge de 50% à l'intérieur et 100% en terrasse. Là, on va pouvoir avoir un cadre économique plus viable. Et bien évidemment, on attend le 30 juin pour avoir une ouverture normale". Malgré tout, les restaurateurs, veulent "garder l'optimisme et reprendre le chemin de nos établissements avec le sourire, enfin, de nos clients".

Si beaucoup de restaurateurs se sont mis, avec un certains succès, au click and collect, pendant ces 203 jours, Laurent Tournier se dit "heureux de retrouver notre métier. Notre ADN c'est une belle assiette servie chaude à table et non pas un plat tiède dans une boîte en carton".

Risque de "problème de croissance"

Alors, les restaurants et les bars tentent de se refaire économiquement, continuant de bénéficier des aides de l'Etat jusqu'à la fin août. "C'est après que ça va être plus compliqué", craint le patron de l'Umih 33, qui pointe des problèmes de recrutement, qui ne sont certes pas nouveaux.

"En 2019, certains établissements n'ont pas pu ouvrir certaines salles, faute de personnel", mais "le Covid a été un exhausteur". "Nous avions déjà, avant les événements, des problématiques de recrutement, surtout en cuisine. Maintenant, on s'aperçoit qu'on en a également en salle", souligne-t-il. Des problématiques qui risquent de provoquer des "problèmes de croissance puisque sans l'ensemble de nos équipes, on va avoir du mal à faire la totalité du chiffre d'affaires".