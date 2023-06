En grève depuis 42 jours, des personnels de l'Ehpad d'Aiffres devant le conseil départemental

Ce lundi 5 juin, les personnels en grève de l'Ehpad des Jardins du château d'Aiffres ont installé leur barnum, leurs tables et leurs drapeaux près de l'entrée du conseil départemental des Deux-Sèvres. Sur l'un d'eux on peut lire "les battantes d'Aiffres, intégrité et dignité pour nos résidents". Les grévistes réclament la création d'un sixième poste d'aide-soignant et une réorganisation des horaires de nuit. Le mouvement a il y a 42 jours dans cet établissement géré par le groupe Médicharme et les discussions avec la direction n'ont rien donné jusqu'ici. "Il y a un pourrissement de la situation", déplore Sandrine Fournier, responsable de la santé et de l'action sociale à la CGT 79.

Responsabilité des financeurs

Par cette actions, les grévistes veulent interpeller le Département, un des financeurs des Ehpad. "On avait fait une demande de rendez-vous le 9 mai qu'ils n'ont apparemment pas reçue", s'étonne Sandrine Fournier. Une rencontre a été proposée pour ce mardi 6 juin, jour de la mobilisation contre les retraites. Rendez-vous refusé par les personnels qui demandent à être reçus plus rapidement. "On considère que les financeurs ont une responsabilité pour arrêter ce conflit", insiste la représentante syndicale.