En grève, les pompiers des Deux-Sèvres comptent déposer leurs casques au pied de la préfecture ce samedi

Niort, France

Cela fait sept semaines que les pompiers des Deux-Sèvres sont en grève. Un mouvement qui ne se voit pas, qui ne s'entend pas puisque les pompiers assurent quand même leur service, mais une mobilisation qui perdure depuis le 6 mars tout de même.

Ils vont déposer leurs casques devant la préfecture

Avec une nouvelle étape ce samedi : une manifestation à 10h15 place de la Brèche. Au-delà de la distribution de tracts, les pompiers ont prévu d'aller déposer leurs casques symboliquement au pied de la préfecture des Deux-Sèvres en signe de mécontentement.

Des pompiers professionnels mais aussi volontaires

Les soldats du feu dénoncent les méthodes de management du service départemental d'incendie et de secours, ils réclament des embauches, et la régularisation de certaines nominations. Dans le cortège, il y aura des pompiers professionnels de tout le département, mais aussi des volontaires, venus de Niort, et de Parthenay entre autres.

à lire aussi EN IMAGES - Une soixantaine de pompiers manifestent devant le SDIS des Deux-Sèvres