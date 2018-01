Saint-Front, France

Semaine originale à la mairie de Saint-Front en Haute-Loire. Pour ne pas que les 420 habitants de la commune soient privés de pain la mairie a décidé de le vendre à son secrétariat.

Le dépôt de pain temporairement fermé

Le dépôt de pain de Saint-Front, qui fait aussi boucherie et charcuterie, a temporairement fermé ses portes il y a une quinzaine de jours. Le gérant a rencontré des problèmes de personnel explique la mairie.

Pour faire face à cette fermeture, le bar-tabac-épicerie de Saint-Front a alors décidé de récupérer le dépôt de pain mais cette semaine les gérants étaient en congés annuels. La mairie a donc pris le relais.

Le maire n'a pas hésité une seconde

Le maire de Saint-Front a tout de suite décidé de vendre le pain en mairie "On a la chance d'avoir tous les commerces ici et lorsqu'on commence à perdre un maillon de la chaîne alimentaire et bien les gens vont faire leurs courses ailleurs". Philippe Delabre ne voulait pas laisser les personnes âgées de la commune sur le carreau "ils ont du mal à se déplacer donc ils n'allaient pas faire des kilomètres".

C'est un service impératif à la population d'avoir au moins du pain à manger tous les jours — Philippe Delabre

Le bar-tabac-épicerie de la rue du Fournil rouvre ce dimanche 28 janvier, il va donc recommencer à vendre du pain.

Le maire Philippe Delabre espère que le "vrai" dépôt de pain situé rue des Potagers rouvrira très prochainement.