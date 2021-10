En Haute-Vienne et en Corrèze, l'automne social commence le 5 octobre dans la rue

Les syndicats appellent à une mobilisation ce mardi 5 octobre, dans les rues de Limoges et Brive. Leur but : imposer leurs idées comme l'augmentation des salaires, alors que la campagne présidentielle commence à se mettre en place.

"La crise sanitaire a bon dos". Voilà comment on pourrait résumer, sommairement, l'appel à manifester des intersyndicales partout en France, et y compris en Haute-Vienne et en Corrèze. Selon les syndicats, le gouvernement se sert de la crise sanitaire pour "accélérer la remise en cause des droits et des acquis des salariés", estime le communiqué de l'intersyndicale haut-viennoise. "Il ne faudrait pas que le quoi qu'il en coûte, cher au gouvernement, devienne le quoiqu'il en coûte pour les salariés" avance, pour sa part, Laurence Stien, secrétaire générale de l'UD Force Ouvrière en Haute-Vienne.

Les étudiants dans la manifestation haut-viennoise

L'intersyndicale en Haute-Vienne rassemble FO, la CGT, FSU et Solidaires, mais aussi la FSE. La Fédération Syndicale Etudiante de Limoges s'est jointe à la manifestation. "Nous sommes des travailleurs en formation" justifie Léon Moretti, secrétaire générale du syndicat en Haute-Vienne. "On se mobilise contre la disparition des services publics, au niveau local, mais aussi parce que nous serons les travailleurs, les chômeurs ou les retraités de demain" estime le jeune étudiant.

C'est pas une rentrée sociale pour dire que les organisations syndicales existent encore aujourd'hui - Arnaud Raffier, CGT Haute-Vienne

Alors que la campagne présidentielle semble commencer à s'accélérer, les syndicats veulent donc mettre leurs revendications sociales à l'agenda des politiques. "Ce sont des choix que fait ce gouvernement, qui nous amènent à porter des revendications pour inverser les choses dans notre pays" estime Arnaud Raffier, le secrétaire général de la CGT en Haute-Vienne. Parmi elles, l'augmentation des salaires, l'abandon des réformes des retraites et de l'assurance-chômage ou encore la revalorisation du SMIC.

En Haute-Vienne, l'intersyndicale CGT-FO-FSU-FSE et Solidaires appelle à un rassemblement à 10h30 au Carrefour Tourny à Limoges et à 14h30 place de la Bourse à Saint-Junien.

En Corrèze, un rassemblement est prévu à 11h à Tulle, au marché couvert de la gare avant un départ pour la manifestation départementale à 14h place du 14-juillet à Brive.