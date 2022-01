Au dernier trimestre de l'année 2021, le chômage a continué de baisser en Haute-Vienne et en Corrèze à un rythme qui se rapproche du niveau national. Mais c'est surtout sur un an que la diminution du nombre de demandeurs d'emplois apparait très significative dans les deux départements.

En Haute-Vienne et en Corrèze, le chômage a diminué de plus de 10% en 2021

Comme sur le plan national où le chômage a diminué de 5, 9 % au cours du dernier trimestre 2021, le nombre de demandeurs d'emplois est également en baisse durant cette période en Haute -Vienne et en Corrèze. Une baisse de 5,6 % en Haute-Vienne et de 4,8 % en Corrèze. Des chiffres qui concernent la catégorie A, celle des demandeurs d'emplois n'ayant exercé aucune activité. Pour les autres catégories, on constate aussi une diminution du chômage mais moins importante : elle avoisine les 2 % dans les deux départements.

Une baisse de presque 13 % sur une année en Haute-Vienne

Ce sont les jeunes de moins de 25 ans qui ont le plus bénéficié de cette baisse du chômage aussi bien en Haute-Vienne qu'en Corrèze. La Corrèze où le nombre de demandeurs d'emplois chez les jeunes a chuté de 20 % sur l'ensemble de l'année dernière, mais une baisse importante aussi en Haute-Vienne puisque le chômage des moins de 25 ans baisse de 17 %. Sur un an, c'est-à-dire sur l'ensemble de l'année 2021, le nombre de demandeurs d'emploi de tous âges a baissé de plus de 10 % en Corrèze et même de presque 13 % en Haute-Vienne.