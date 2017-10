En Haute-vienne et en Corrèze le chômage est davantage en baisse que sur toute la France

Le nombre de demandeurs d'emploi a fait une jolie chute en Corrèze et en Haute-Vienne. Alors que le chômage a baissé de 1,8 % sur le plan national pour le mois de septembre, pour ces deux départements la baisse est encore plus significative et c'est aussi vrai à l'échelon de la Nouvelle Aquitaine.

Une baisse de 2,5 % en Corrèze pour le mois de septembre , et même de 3, 2 % en Haute-Vienne, voilà bien longtemps que la diminution du chômage n'avait pas atteint un tel niveau dans ces deux départements. Des départements qui figurent d'ailleurs parmi les bons élèves de la Région puisqu'en Nouvelle Aquitaine, la baisse du nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A c'est à dire n'ayant exercé aucune activité en septembre s'établit à 1, 9 %

En Haute-vienne les jeunes profitent de la diminution du chômage

Ce sont les moins de 25 ans qui en Haute-Vienne bénéficient le plus de la baisse du chômage et surtout les jeunes hommes alors qu'en Corrèze ce sont plutôt les demandeurs d'emploi âgés de 25 à 49 ans et là ce sont les femmes qui ont davantage retrouvé le chemin de l'emploi. Mais les seniors profitent aussi dans les deux départements de cette "embellie" puisque chez les plus de 50 ans, le chômage a baissé d' 1, 2 % en Haute-Vienne et même d'un peu plus en Corrèze.

Le chômage baisse moins avec ceux qui ont exercé une activité partielle

Si on prend en compte toutes les catégories de demandeurs d'emploi (A B C) c'est à dire avec ceux qui ont exercé une activité réduite, le chômage là encore est en baisse mais dans une moindre proportion. Pour le mois de septembre il a diminué de 1,2 % en Haute-Vienne et de 0,5 % en Corrèze.