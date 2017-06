En Haute-Vienne et en Corrèze le chômage progresse à la même vitesse qu'au plan national

Pour ce dernier mois de mai, comme sur le plan national, la Corrèze et la Haute-Vienne n'échappent pas à une hausse du chômage pour les demandeurs d'emplois qui n'exercent aucune activité. Si en Corrèze le chômage avait déjà progressé en avril, en Haute-Vienne en revanche il repart à la hausse.

Avec une hausse de 0,7 % sur un mois (en mai) la Haute-Vienne compte désormais 17 370 demandeurs d'emploi de catégorie A c'est à dire n'ayant exercé aucune activité. Et en Corrèze le nombre de chômeurs est désormais de 10 120 soit une hausse de 0,8 %. Une progression similaire à l'ensemble du territoire national où la hausse est de 0, 6 % pour cette même catégorie.

Mais dans les deux départements si on prend en compte toutes les catégories, le chômage reste stable.

Un chômage qui progresse surtout chez les jeunes

Dans la catégorie A ce sont surtout les jeunes de moins de 25 ans qui subissent cette hausse du chômage. Leur nombre a progressé de 1,1% en Haute-Vienne le mois dernier et surtout de presque 5 % en Corrèze. En revanche chez les plus de 50 ans le chômage est en baisse en Haute-Vienne mais pas sur le territoire corrézien où il continue de progresser. On notera aussi que sur l'ensemble de la Nouvelle Aquitaine, le nombre des demandeurs d'emplois a progressé en mai dernier de 1,4 %