En Haute-Vienne, il manque "500 à 600 places" en maison de retraite

Haute-Vienne, France

Une nouvelle maison de retraite ouvrira en avril 2019 dans le bassin de Brive, avec 102 places. Une autre sera bientôt mise en chantier à Boisseuil, aux portes de Limoges. C'est loin, malgré tout, de combler les besoins. David Penneroux, président en Haute-Vienne, de l'association des directeurs au service des personnes âgées, répondait à 8h15 sur France Bleu Limousin aux questions de Nathalie Col.

Une maison de retraite qui ouvre, c'est toujours une bonne nouvelle, mais il en faudrait combien pour répondre à toutes les demandes ?

C'est toujours une très bonne nouvelle. Après, il faut regarder le nombre de personnels, par rapport au nombre de résidents qui vont arriver. En Haute-Vienne, on estime le manque entre 500 et 600 places actuellement.

Ce qui donne forcément des délais d'attente qui s'allongent...

Tout à fait, et c'est variable. Sur le centre de la Haute-Vienne, Limoges et sa proche banlieue, on est sur 8 à 9 mois d'attente. Alors que sur des secteurs un peu plus ruraux, on est sur des délais qui sont plutôt de l'ordre de 4 à 5 mois.

L'Ehpad de Boisseuil, porté par la Mutualité française, doit ouvrir fin 2020 - ©Atelier d'Architecture ABSIDE

Au-delà des places, vous le dites il y a un manque de personnel. Il y a un an, tout le monde s'est mobilisé (familles, personnel, directeurs). Cela a changé quoi ?

Cela a changé le regard que portait chacun sur les Ehpad, qui était plutôt négatif, avec certains reportages faits, y compris en caméra cachée, par des médias nationaux. Le rapport humain entre ce triptyque, famille-personnel-direction, a changé. Aujourd'hui, on explique aux familles comment on fonctionne et quels sont les moyens dont on dispose. On est encore loin du ratio 1 personnel pour 1 résident ! Malgré tout, il y a beaucoup de travaux de restructuration ou de reconstruction dans les Ehpad en Haute-Vienne. Et on améliore à la fois le confort des résidents et la qualité de travail des personnels.

D'ici 2050, la France comptera près de 5 millions de personnes de plus de 85 ans, soit 3,5 fois plus qu'aujourd'hui. Le gouvernement prépare un projet de loi pour la fin de l'année. Quelle serait la priorité pour vous ?

Ce serait de pouvoir embaucher des professionnels soignants en plus grand nombre. Les personnes qui rentrent en Ehpad sont de plus en plus âgées, dépendantes, avec plusieurs pathologiques. C'est une nouvelle donne qu'il faut prendre en compte.

Mais le contexte financier n'est pas favorable...

Oui, mais je ne parle pas de moyens astronomiques. Sur un établissement de 100 lits, si on peut bénéficier de 4 ou 5 aides-soignants en plus, c'est intéressé. La relation humaine, c'est quand même essentiel. Et il faut qu'on ait des gens formés.

Faudra-t-il penser à augmenter les tarifs, même si c'est déjà compliqué pour beaucoup de familles ?

En effet, le reste à charge est important et on est dans une région où le niveau de vie est plutôt en dessous de la moyenne. Je ne suis pas pour augmenter les tarifs. Mais je pense que la solidarité nationale devrait intervenir un peu plus sur le reste à charge. C'est pour moi le grand chantier du gouvernement autour du "5ème risque", le risque de dépendance.