En Haute-Vienne, la CGT se réjouit de voir ses revendications "portées par les citoyens et les gilets jaunes"

Une grève au nom de "l'urgence sociale". Voilà comment la CGT présente le mouvement initié ce mardi 5 février, partout en France, et notamment en Haute-Vienne. "On ne peut plus vivre de notre travail et ça devient insupportable", résume Arnaud Raffier, secrétaire départemental du syndicat, qui répondait à 8h15 sur France Bleu Limousin aux 3 questions de Françoise Ravanne.

Les gilets jaunes bienvenus

"Le gouvernement fait des semi-annonces, qui ne répondent pas aux besoins des citoyens", constate le syndicaliste. Qui se défend de raccrocher les wagons sur le mouvement des gilets jaunes. "Ces revendications-là, ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on les porte", rappelle Arnaud Raffier, "et la bonne nouvelle, c'est qu'elles sont aujourd'hui entendues et portées par les citoyens et les gilets jaunes. On ne se raccroche pas aux branches, on continue de qu'on sait faire". De fait, pour lui, les gilets jaunes seront les bienvenus dans la mobilisation.

"Les thèmes abordés ne sont pas les bons et sont vérolés

Avant toute chose, la CGT appelle quand même à la grève, d'abord 24h, dans l'optique de reconduire et généraliser. Et elle propose en parallèle son grand débat à elle ! "Le grand débat national, tout le monde a compris que c'était un enfumage parfait, où _Macron fait son one-man-show au milieu de 600 maires dans des gymnases !_", ironise Arnaud Raffier. "Les thèmes abordés ne sont pas les bons et sont vérolés", poursuit le secrétaire haut-viennois de la CGT, "il a d'ores et déjà annoncé qu'il ne changerait pas sa politique". Il donne rendez-vous à ceux qui veulent débattre à la maison du peuple de Limoges, en début d'après-midi.