En Haute-Vienne, la grève des postiers se poursuit ce jeudi à Châteauneuf-la-Forêt et à Eymoutiers

La distribution du courrier à Chateauneuf-la-Forêt et à Eymoutiers risque d'être, pour la deuxième journée d'affilée, fortement perturbée.

Châteauneuf-la-Forêt, France

La grève des facteurs et des factrices du centre de distribution postale de Châteauneuf-la-Forêt est reconduite ce jeudi 14 mars. Plusieurs organisations syndicales dénoncent la réorganisation du temps de travail et souhaitent notamment que les postiers puissent disposer d'un samedi après-midi libre afin de trouver un équilibre en vie privée et vie professionnelle.

"95% de grévistes sur le centre courrier de Châteauneuf ! De mémoire de facteur c'est du jamais vu" souligne l'intersyndicale dans un communiqué. Seulement 6 tournées sur les 22 en temps normal ont pu être effectuées normalement ce mercredi.

"La Poste adapte ses organisations dans un contexte de baisse continue des volumes du courrier : -6 à -7% par an" tient à rappeler, pour sa part, le groupe.

Après une rencontre infructueuse avec la direction, les agents ont donc voté à l'unanimité la poursuite du mouvement. La reprise des négociations est programmée ce jeudi à 9h.