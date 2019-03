En Haute-Vienne, une quinzaine de nounous dénoncent une réforme de leurs allocations chômage

Haute-Vienne, France

Une quinzaine de nounous et d'aides à domicile de la Haute-Vienne ont manifesté aujourd'hui à Limoges. Un rassemblement pour dénoncer une réforme gouvernementale qui risque de diminuer fortement leur revenu.

Leur inquiétude : le possible changement des règles d'indemnisation du chômage qui leur permettent actuellement de percevoir un complément de salaire en cas d'activité réduite.

illustration du rassemblement des nounous à Limoges le 9 mars © Radio France

Les manifestantes craignent que les négociations en cours, entre patronat et syndicats, sur l'indemnisation du chômage, ne se traduisent par une remise en cause des règles qui s'appliquent aux salariés en "multi-emplois", ce qui est le cas des assistantes maternelles lorsqu'elles travaillent simultanément pour plusieurs familles. Actuellement, si un contrat prend fin entre l'assistante maternelle et un de ses employeurs, elle bénéficie d'une allocation (de 57 à 75% du revenu perdu) qui s'ajoute aux revenus des autres emplois "conservés".

Mais, dans le document de cadrage envoyé aux partenaires sociaux, le gouvernement estime que cette situation "mérite d'être corrigée, afin d'inciter davantage les personnes à privilégier les revenus d'activité". Si cette réforme était appliquée, les personnes concernées pourraient perdre de "30 à 300 euros par mois" selon la CGT.