En huit ans, l'usine de batteries au lithium E4V a multiplié ses effectifs par trois

Le Mans, France

"Dans l'esprit, nous restons une start-up. Mais nous sommes maintenant une PME de croissance", affirme son président fondateur Denys Gounot. Dans les couloirs, les messages "welcome" sur les murs et le babyfoot ne trompent pas.

Le président fondateur Denys Gounot (au centre) fait visiter ses nouveaux locaux aux élus. © Radio France - Manon Claverie

Il y a huit ans, en créant cette entreprise, il avait bon espoir. Sans doute n'imaginait-il pas qu'elle grandirait si vite. "Le secteur de l'électrique se développe très rapidement, il devrait encore exploser dans les prochaines années. Notre objectif va être de maintenir notre carnet de commande et de développer de nouveaux marchés."

20 000 véhicules équipés

Ces cinq dernières années, le chiffre d'affaires d'E4V a été multiplié par cinq. Tout juste installée dans ses nouveaux locaux, trois fois plus grands que les anciens, près de l'Université du Mans, l'entreprise fête ce vendredi son 20 000ème véhicule équipé. Des tricycles aux bateaux et engins agricoles, son champ de compétences est large. Le service Recherche & Développement planche également sur les véhicules à hydrogène.

Les nouveaux locaux assurent aux employés de meilleures conditions de travail d'après Denys Gounot. © Radio France - Manon Claverie

Ici les batteries sont plus chères, certes, mais de vrai qualité.

Le député de la Sarthe Damien Pichereau est séduit : "L'électrique est un marché qui démarre. Non seulement E4V est en avance, mais ils innovent. Les batteries qui équipent les voitures aujourd'hui sont à faible coût mais difficilement recyclables et leur durée de vie n'est pas très longue. Ici, les batteries sont plus chères, certes, mais de vrai qualité. On devrait pouvoir les retrouver sur la voiture de monsieur Toulmonde une fois que leur coût aura baissé".

Même accueil de la part du maire, Stéphane Le Foll, qui se réjouit qu'E4V participe à l'écriture d'une "nouvelle histoire de la voiture" dans la ville du Mans.