En Île-de-France, on peut désormais obtenir sa carte grise en quelques clics

Voilà une innovation qui facilite grandement la vie des Franciliens et peut-être, bientôt, celle de millions de Français. La jeune pousse RéfleXe, basée à Créteil mais née dans le 93 (Sein-Saint-Denis) a développé une borne capable de produire un certificat d'immatriculation provisoire en seulement quinze minutes. La borne "carte grise" est équipée d'un scanner, d'une imprimante, d'une caméra, tout ce qui faut pour lire vos documents justificatifs. Le créateur et dirigeant de RélfeXe, qui emploie pour l'instant une quinzaine de personnes, Islam Zerarka, a répondu aux questions de France Bleu Paris.

Comment ça marche ?

"Il suffit de se rendre sur une de nos bornes avec les documents nécessaires pour une demande de carte grise. Tout au long de la démarche, un télé-opérateur accompagne la personne pour s'assurer que tout se passe bien. Après paiement, elle pourra repartir avec son certificat d'immatriculation provisoire et recevra sa carte grise quelques jours plus tard"

Combien ça coûte ?

29,90 euros

Où trouver les bornes ?

"Cinquante bureaux de Poste sont équipés suite à la signature d'un accord avec le groupe. Si l'expérimentation s'avère positive au bout de six mois, ces bornes de cartes grises pourraient être étendues à plus de territoires. Pour retrouver la liste, il suffit d'aller sur le site reflexecartegrise.fr"

Peut-on imaginer d'autres démarches administratives

"On y travaille, sachant que l'obtention de la carte grise est une des démarches les plus compliquées. Si pendant l'expériementation on se rend compte que cela n'est pas difficile pour l'utilisateur, on peut penser à utiliser la technologie pour d'autres démarches administratives, être candidat à être une solution e-gouvernement"