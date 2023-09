EN IMAGE - La manifestation contre les violences policières à Strasbourg

Plus de 500 personnes ont défilé pour Enzo et contre les violences policières à Strasbourg.

Cinq mois après le décès d'Enzo, décédé après avoir sauté dans l'Ill pour échapper à un contrôle de police en avril dernier, et trois mois après la mort de Nahel , puis lors des émeutes qui ont suivi, celle de Mohammed à Marseille, une centaine d'organisations ont appelé à une manifestation contre les violences policières et le racisme, sur l'ensemble du territoire national. La manifestation a rassemblé 500 personnes à Strasbourg, selon la police.

"Justice et vérité pour Enzo", "5 mois sans réponses", "Enzo, on ne t'oublie pas", peut-on lire par exemple sur les grandes banderoles noires et blanches qui ouvrent le cortège de la manifestation contre le racisme et les violences policières, à Strasbourg. Et parmi celles et ceux qui tiennent ces banderoles, la mère d'Enzo et son oncle, Angelo Weiss, sont venus demander des réponses : "ça fait 5 mois qu'on se bat pour lui, que c'est difficile pour la famille, la maman est toujours en pleurs", raconte Angelo Weiss, "depuis avril nous n'avons aucune réponse, ni sur l'autopsie, ni sur ce qui s'est passé réellement".

De nombreuses pancartes demandaient "Justice pour Enzo" et des "réponses" aux questions de sa famille. © Radio France - Paola Guzzo

La famille d'Enzo a du mal à "digérer ce qu'il s'est passé", notamment parce qu'elle ne parvient pas à avoir des réponses de la part ni de l'Etat, ni de la police, ni de la justice, et parce que "le procureur à bloqué le dossier" selon Angelo Weiss : "Tout le monde nous ignore, tout le monde refuse de nous parler. On est dans le flou total. On n'a pas de preuves de ce qu'il s'est passé réellement parce qu'on nous dit que les caméras d'interventions étaient éteintes, que celles de la cité étaient éteintes aussi", lâche l'homme de 35 ans, "alors on vient ici leur montrer qu'on est toujours là, qu'on lâchera rien et qu'on veut des réponses au plus vite. On abandonnera pas tant qu'on ne sait pas ce qu'il s'est passé".

La jeune garde de Strasbourg, mouvement antifasciste et antiraciste présent en Alsace depuis 4 ans, est présente également pour soutenir la famille d'Enzo et dénoncer les violences policières. "Ca fait trop longtemps qu'il y a des problèmes dans ce pays au niveau du racisme et des violences policières, on l'a vu cet été notamment avec la mort de Nahel", lâche Cem Yoldas, porte-parole, "et on voit que le gouvernement actuel ne prend pas en compte les revendications de la jeunesse. Cet été il y a eu d'autres drames, comme la mort de Sefa, percuté par une voiture de police". "Il faut une refonte totale de la police", selon lui.

Une pancarte de la manifestation contre les violences policières et le racisme, le 23 septembre à Strasbourg. © Radio France - Paola Guzzo

Réformer la police

Clothilde, la soizantaine, est venue hurler son ras-le-bol : "Y'en a assez qu'on ne puisse pas manifester sans recevoir des coups, que les plus pauvres ne soient pas pris en considération, que les immigrés ne soient pas accueillis convenablement alors qu'ils sont le futur de notre pays", lâche cette habitante des environs de Strasbourg. "Je ne suis peut-être pas d'accord avec tout ceux qui sont ici mais je suis d'accord avec le fait qu'il faille faire quelque chose pour réformer la police. On a l'impression qu'elle n'est pas là pour nous citoyens mais pour ceux qui nous dirigent et ça, je ne peux plus", ajoute celle qui met pour la première fois les pieds dans une manifestation contre les violences policières. Elle qui ressent "beaucoup de colère" et qui admet ne plus croire un mot "des discours du gouvernement".

De nombreux messages affichaient un soutien clair aux personnes sans papiers en France. © Radio France - Paola Guzzo

"C'est sensé être des défenseurs du peuple et ils ne défendent pas le peuple !"

Emilie et Julia ont 17 ans. Le même âge que Nahel et Théo lorsqu'ils sont décédés, elles se sentent donc très concernées par la question des violences policières : "Quand je vois la police, je ne suis pas très rassurée et je trouve que ce n'est pas normal pour un corps de métier qui est sensé nous protéger", raconte Emilie qui raconte être venue "dire son mécontentement par rapport à ce système", qu'elle trouve profondément "inégalitaire et raciste".

Plus de 500 personnes ont marché contre les violences policières et le racisme à Strasbourg. © Radio France - Paola Guzzo

"Et quand on entend ce qu'il s'est passé avec des jeunes femmes qui se sont faites agresser en garde-à-vue, les refus de plaintes, la manière dont sont traités les viols et les agressions sexuelles... La police n'est pas assez formée alors que c'est un sujet qui touche une femme sur 7 au cours de sa vie. Je me dis que ce n'est pas normal en fait. C'est sensé être des défenseurs du peuple et ils ne défendent pas le peuple", lâche Emilie pour conclure.