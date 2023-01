EN IMAGE - Plus de 10 000 personnes à Bayonne contre la réforme des retraites, la mobilisation en photo

Une fréquentation en hausse . Ce mardi 31 janvier, sous le soleil du dernier jour du mois, à Bayonne les manifestants étaient encore plus nombreux qu'il y a douze jours, lors de la première manifestation contre la réforme des retraites qui souhaite faire passer le gouvernement. La police annonce 9 500 participants, 17 000 selon les syndicats, venus dire "non" au recul de l'âge du départ à la retraite à 64 ans. "Regarde ta Rolex, c'est l'heure de la révolte" pouvait-on lire sur l'une nombreuses pancartes brandies par les manifestants. Partis à 10h de la place Sainte-Ursule, à côté de la gare, les manifestants se sont arrêtés deux heures plus tard devant la sous-préfecture.

La manif en images

Michel, 77 ans, est une habitué des manifs. Ancien métallurgiste, il ne voit pas "comment il aurait pu bosser jusqu'à 64 ans." © Radio France - Paul Tilliez

Maita et son camarade ne sont pas allés au collège ce mardi matin. 14 ans et déjà inquiets pour leurs retraites. © Radio France - Paul Tilliez

La deuxième manifestation contre la réforme des retraites a été encore plus suivie que la première. © Radio France - Bixente Vrignon

Les plus petits, venus en trottinette avec leurs parents à la manifestation, roulent à fond contre la réforme des retraites. © Radio France - Paul Tilliez

Le débat sur la réforme des retraites est sur le point de commencer à l'Assemblée Nationale. © Radio France - Paul Tilliez