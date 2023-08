EN IMAGES - 16 jeunes Européens retroussent leurs manches pour des travaux au Château de Ham

Quand le château de Ham retrouve une nouvelle jeunesse grâce à des bénévoles venus de toute l'Europe ! Ces adolescents de 15 à 17 ans sont installés dans cette commune du sud-est de la Somme pendant trois semaines, jusqu'au 20 août. Au programme : nettoyer, désherber, de la menuiserie... tout autour de ce château bâti au 13e siècle. La plupart n'ont jamais fait de travail manuel, beaucoup n'avaient jamais quitté leur pays, encore moins seul, jusque là. Ce chantier, c'est l'école de la débrouillardise. Reportage en images de France Bleu Picardie.

Mohamed, Alessandro et Teresa : tous trois ont pour mission de retirer la mousse de ce muret en pierre. © Radio France - Jeanne Daucé

Côté fleuve, trois adolescents, truelles à la main, enlèvent la mousse incrustée dans un muret de pierres. C'est le premier chantier de Teresa, 16 ans : "Je suis là pour apprendre ! Chez moi en Slovaquie, on a un jardin, je pourrai y aider mon père au retour... C'est super de rencontrer des gens d'autres pays et d'apprendre d'eux", glisse la jeune fille.

"On rencontre des gens d'autres pays, on apprend l'anglais... et on travaille en équipe ! C'est quelque chose qu'on aurait pas fait autrement peut-être", confient Chancelle et Mohamed, venus de la Somme pour l'une et de Lyon pour l'autre. "Et ça colle avec mon projet professionnel : je suis dans une formation de jardinier-paysagiste, ça me permet aussi de travailler autrement", complète Anna, venue de Paris.

Jardinage, bricolage... mais aussi cuisine et ménage !

Ces 16 jeunes, pour la plupart d'Europe de l'Est, d'Espagne ou d'Italie, s'activent tout autour du château de Ham : Tiana, venue de Serbie, désherbe l'ancien jardin des prisonniers : "Je fais des choses dont je me sentais pas forcément capable... comme cuisiner par exemple !" Car ici, ce sont les jeunes qui préparent tous les repas, font leur lessive, nettoient les dortoirs et pièces communes... Cette ambiance plaît beaucoup à Oriol, qui en est à son deuxième chantier, le premier en France. "J'aime bien Ham... c'est différent de chez moi, niveau météo déjà ! Il fait bien moins chaud qu'en Espagne, c'est mieux !", rigole cet ado de 16 ans.

Sur leur temps libre, les bénévoles profitent de la Picardie. Alessandro, qui vient de 'Roma', aime aussi participer aux chantiers pour cette raison : "On joue au foot, cet après-midi on va à la piscine... On bouge aussi le weekend : on est allés à Compiègne par exemple", détaille le garçon de 16 ans... qui est souvent sollicité pour ses talents de cuisinier : "On me demande souvent mes lasagnes, sûrement parce que je suis Italien... J'espère que mes plats leur plaisent !"

La partie menuiserie : sur la droite, les jeunes s'attellent à la fabrication de boîtes pour recouvrir les poubelles, trop modernes, pendant les Médiévales. © Radio France - Jeanne Daucé

"Ce type d'expérience leur donne de l'indépendance"

Les jeunes ont jusqu'au 20 août pour profiter de la cuisine d'Alessandro... et du chantier. "Comment un ado qui arrive chez nous peut devenir indépendant ? Ils cuisinent, apprennent à faire le ménage, leur linge... il y a des petits plaisirs aussi, comme des sorties au cinéma, à la mer, des visites, détaille Olivier Chapuis-Roux, président des Amis du Château de Ham. Ils ont cette parenthèse, avec la découverte de travaux : une activité manuelle, qui demande aussi une réflexion intellectuelle... Le fait de s'apercevoir qu'on peut se servir de ses mains et de sa tête en même temps : c'est avec une expérience de ce type qu'ils ont de l'indépendance, et ça pourra leur servir pendant leurs études".

Olivier Chapuis-Roux, qui organise ces chantiers d'été depuis 45 ans, explique aussi l'attachement qui naît entre son association et les anciens bénévoles : "Je pense à Maria, une jeune Russe qui a fêté ses 18 ans avec nous... et bien désormais à 24 ans, elle est revenue comme bénévole, elle est médecin aujourd'hui ! Je pense aussi à cet ado taïwanais, qui avait sympathisé avec un jeune Samarien, et m'avait appelé pour avoir son contact et lui souhaiter son anniversaire... Quand on a ces retombées, on a tout gagné", conclut-il.