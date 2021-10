EN IMAGES - 3.000 personnes manifestent à Nantes

Environ 3.000 personnes ont manifesté à Nantes mardi matin. Une journée d'action nationale pour remettre les questions sociales au cœur du débat, à un peu plus de six mois de la présidentielle. Les manifestants ont notamment protesté contre l'entrée en vigueur de la réforme des retraites ou encore celle de l'assurance chômage. "C'est jeter dans la misère tout un tas de gens, et notamment les plus précaires", s'insurge Dimitri, l'un des manifestant. Agent de Pôle Emploi depuis plus de 30 ans, il refuse d'appliquer cette réforme.

"On ne parle même plus de pouvoir d'achat dans la mesure où pour beaucoup de gens, c'est le pouvoir de survie" - Dimitri, agent Pôle Emploi

Autre point fort de crispation dans le cortège, la hausse des prix de l'énergie. "Il faut bien qu'on se chauffe, qu'on s'éclaire! Là-dessus on ne peut pas faire beaucoup d'économie", souligne Isabelle, qui se sent de plus en plus en difficulté pour boucler ses fins de mois. "On a l'impression d'être pris à la gorge, avec notre pouvoir d'achat qui baisse."

Les manifestants se sont rassemblés devant la préfecture de Nantes. © Radio France - Matthieu Bonhoure

