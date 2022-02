EN IMAGES - 300 personnes rassemblées pour le "convoi de la liberté" au Mans

Des Sarthois en route pour Paris. Ils étaient 300 rassemblés ce vendredi midi sur le parking du Méga CGR en zone Nord du Mans. Certains avec l'intention de rejoindre le "Convoi de la liberté", d'autres pour montrer leur soutien au mouvement, apporter de la nourriture par exemple. Le Mans a été choisi comme point de convergence pour les trois convois partis de Brest, Quimper et Nantes jeudi 10 février. Les manifestants ont fait étape, une partie près de Rennes, avant d'arriver au Mans vendredi midi.

Un peu avant midi, 300 personnes attendaient déjà sur le parking du Méga CGR de Saint-Saturnin, au nord du Mans, certains sont là pour se joindre au cortège et grossir les rangs jusqu'à Paris ou jusqu'à la destination finale, Bruxelles. D'autres sont venus dire leur soutien et apporter de la nourriture et des boissons aux manifestants dans une ambiance festive. Dans le cortège : des personnes opposées au pass vaccinal, il y a par exemple des soignants suspendus parce qu'ils ne sont pas vaccinés contre le covid-19, mais pas seulement. Ce rassemblement englobe beaucoup de revendications : colère contre la gestion sanitaire et plus globalement colère contre le gouvernement. Des gilets ont ainsi rejoint le mouvement. A Paris, le préfet de police a pris une mesure pour interdire le convoi durant tout le week-end. Un exemple, aux yeux des manifestants, de cette perte de "liberté" qu'entend mettre en avant le convoi.