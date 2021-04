EN IMAGES - 80 personnes manifestent contre la réforme de l'Assurance chômage à Châteauroux

Une catcheuse, une bourgeoise en fourrure léopard, un homme sur échasses... et des amplis pour faire monter le son. Le collectif des intermittents et précaires qui occupe la scène nationale Equinoxe depuis plus d'un mois n'a pas manqué d'imagination pour se joindre en musique et en costume au cortège dénonçant la réforme de l'Assurance chômage.

La mobilisation de ce vendredi 13 avril répond à l'appel de la CGT, la CGT spectacle et donc du CIP 36-18. Le cortège est parti symboliquement du Pôle Emploi de l'avenue François Mitterrand avant de prendre la direction du centre-ville. Les 80 manifestants ont déposé des pancartes devant la permanence du député de la majorité François Jolivet, absent ce jour mais qui hier avait reçu trois personnes qui occupent la scène Nationale Équinoxe. Sur ces pancartes, on pouvait notamment lire "La République en marche vers la précarité". Sur le trajet, les opposants à la réforme ont distribué des tracts aux passants et automobilistes. "Remettre cette réforme sur la table en pleine crise sanitaire, c'est dire aux gens précaires qu'il faut se remettre au travail alors qu'il n'y en a plus... Je ne comprends pas" regrette Judith, venue de Nuret-le-Ferron.

Une baisse du montant des allocations chômage de 17 % en moyenne

La principale crainte des manifestants : la modification du calcul des indemnités chômage. Cette réforme prévoit de prendre en compte les périodes non travaillées (chômage, arrêt maladie, congé maternité, etc.) dans le calcul, ce qui baisserait l'allocation chômage de 17 % en moyenne selon l'Unedic. Cette réforme qui doit entrer en oeuvre à partir du 1er juillet.