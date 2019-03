EN IMAGES - 800 personnes à Besançon pour le 20e samedi de mobilisation des gilets jaunes

Un cortège de 800 personnes, gilets jaunes et manifestants de l'éducation nationale.

Besançon, France

800 personnes ont battu le pavé ce samedi après midi pour le 20e épisode de la mobilisation des gilets jaunes. L'ambiance était plutôt bon enfant, mais il y a eu comme presque tous les samedi, quelques incidents et 6 interpellations. L'itinéraire se voulait inédit: le cortège, rejoint par une partie des enseignants et personnels de l'éducation nationale qui venait de manifester devant le rectorat, a tenté de monter à la Citadelle, mais il a fini par tourner en rond dans le centre ville, parce que les manifestants se sont cassé le nez sur des barrages policiers.

Des casseurs dijonnais infiltrés dans le cortège

D'abord à la Porte Noire où les forces de l'ordre ont empêché l'accès à la Citadelle, il y a eu deux-trois jets de projectile, et la riposte immédiate des policiers à coup de lacrymogènes. Changement de stratégie: direction le tunnel sous la citadelle, avec à la sortie côté Tarragnoz, un arrêt devant la gendarmerie, où l'on a vu à l'oeuvre certains manifestants plus déterminés que les autres, masqués, vêtus de noir. Ils ont tenté de forcer les grilles de la gendarmerie, sans succès. Selon la préfecture, il s'agissait de 20 à 30 casseurs proche des Black Blocks et venus de Dijon.

Compte tenu de la présence de 20 à 30 casseurs dans la #manifestation non déclarée à #Besançon le Préfet du #Doubs ordonne la dislocation et demande aux manifestants pacifiques de quitter immédiatement l’attroupement. — Préfet du Doubs (@Prefet25) March 30, 2019

Le cortège a poursuivi en direction de la préfecture dans la rue Charles Nodier, pour apercevoir au loin un nouveau barrage. Les manifestants ont donc essayé de "contourner l'obstacle" en tentant de passer par les autres rues menant à la préfecture, sans succès, tous les accès étant verrouillés. Le cortège s'est donc dirigé à nouveau vers le coeur de la Boucle, en passant par la grande rue piétonne, pour se disloquer devant l'hôpital St Jacques. C'est là, alors que la grande majorité des manifestants avait déjà quitter le cortège, qu'ont eu lieu des affrontements, jets de projectiles d'un côté, tirs de grenades lacrymogènes de l'autre. Les forces de l'ordre ont effectué 2 tirs de LBD sans toucher personne, précise la préfecture,. 6 manifestants ont été interpellées. Le préfet du Doubs Joël Mathurin condamne les violences et appelle les gilets jaunes à se désolidariser des casseurs.

Accès à la Citadelle barré par les forces de l'ordre à la Porte Noire © Radio France - Christophe Mey

Les manifestants refluent après des tirs de grenades lacrymogènes à la Porte Noire © Radio France - Christophe Mey

Des manifestants masqués déploient une banderole sur les grilles de la gendarmerie de Tarragnoz © Radio France - Christophe Mey

Des enseignants et parents opposés aux réformes Blanquer dans le cortège. © Radio France - Christophe Mey