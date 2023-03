EN IMAGES - À Blain, des agriculteurs mobilisés contre la réforme des retraites

Pour l'acte 8 de la mobilisation contre la réforme des retraites, les manifestants ne lâchent rien, y compris dans les moyennes et petites communes de Loire-Atlantique et de Vendée.

Ce mercredi 15 mars 2023, une opération blocage est en cours depuis 10 heures au rond-point de l'écluse à Blain, en Loire-Atlantique, qui dessert Laval et Saint-Nazaire.

Les agriculteurs dénoncent le recul de l'âge légal de départ en retraite à 64 ans © Radio France - Hélène Roussel

Des représentants de la CGT, des agriculteurs et des salariés de Blain et des alentours organisent des barrages filtrants au niveau de la route départementale 81, très empruntée par les poids-lourds.

Agriculteurs et représentants de la CGT sont sur le rond-point de l'écluse à Blain ce mercredi © Radio France - Hélène Roussel

Beaucoup de chauffeurs routiers se retrouvent coincés, une longue file d'attente se forme petit à petit. Plusieurs dizaines de camions sont à l'arrêt, certains sont bloqués depuis près de deux heures. "Nous sommes payés à l'heure et mal, raconte Clément, chauffeur routier de 29 ans. On ne peut pas faire grève, donc on attend, mais avec le sourire. Les agriculteurs se battent aussi pour nous, on reste solidaires."