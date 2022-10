A Cérilly, une centaine de personnes rassemblées contre le projet de méthaniseur

Ils dénoncent un "projet fou", une "aberration écologique" : à Cérilly, à quelques kilomètres de Châtillon-sur-Seine, une centaine de personnes, des habitants pour la plupart, se sont réunies ce samedi 8 octobre sur le lieu de construction d'un méthaniseur. Le projet, lancé par Dijon Céréales et 150 exploitants agricoles du Châtillonnais, vise à installer une unité de méthanisation sur une ancienne parcelle agricole, à Cérilly. Pour rappel, la méthanisation est un processus biologique de dégradation des matières organiques qui permet d'obtenir un gaz combustible. Ici, le méthaniseur sera approvisionné en seigle fourrager, cultivé en CIVE (Culture Intermédiaire à Vocation Energétique).

Les opposants au projet ont manifesté sur les lieux de construction de la future unité de méthanisation © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Les habitants de Cérilly sont opposés au projet d'implantation d'une unité de méthanisation sur leur commune © Radio France - Charlotte Schuhmacher

François, l'un des manifestants dénonce plusieurs risques de pollutions multiples : "Ce projet est une catastrophe pour l'environnement. Le méthaniseur va polluer les nappes phréatiques, les sols et l'air." Dylan, un autre habitant est lui aussi très inquiet et en colère. Il est venu manifester, avec une pancarte accrochée autour du cou…

Dylan, entouré de ses deux petites soeurs, message de protestation autour du cou © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Dijon Céréales défend son projet

Si les habitants fustigent ce projet, Dijon Céréales et les 150 exploitants agricoles associés au projet (et liés sous le nom de Secalia) le défendent.

Christophe Richardot, directeur général de Dijon Céréales précise que le projet va permettre la création de 50 postes. "Si tout va bien, on pourra produire du gaz dès la fin de l'hiver 2023."

A ce jour, la société Secalia est en attente de l'autorisation environnementale pour l'installation de l'unité de méthanisation. La demande est traitée par l'unité départementale de la Côte-d'Or de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) sera consulté le 21 octobre 2022 et la décision pourra ensuite être prise par le préfet. Pour rappel, l'installation de l'unité de méthanisation est prévue sur les communes de Cérilly et Sainte-Colombe-sur-Seine, avec cinq plates-formes décentralisées sur les communes de Louesme, Lucenay-le-Duc, Savoisy et Touillon.