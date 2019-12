EN IMAGES: A Guéret la grève du 10 décembre se transforme en blocage partiel d'une zone commerciale

Guéret, Nouvelle-Aquitaine, France

"Jeudi dernier, on a défilé dans les rues de la ville, on est passé devant les administrations, devant l'inspection d'Académie, devant la permanence du député En Marche Jean-Baptiste Moreau, devant la garde, devant Pôle Emploi.. Ils ne veulent pas nos entendre. Alors , comme on est à 20 jours de Noël, on cible les zones commerciales"

Laurent Margueritat, secrétaire départemental de la CGT estime que les grands groupes ont bénéficié des "avantage fiscaux d'Emmanuel Macron", et que pour être visible "Il faut s'inspirer des Gilets Jaunes."

"De l'argent dans ce pays il y'en a. Il faut le distribuer différemment "

300 à 400 personnes se sont donc retrouvées aux abords du supermarché Carrefour et de la zone commerciale qui l'entoure. Une mobilisation visible, mais bien moins importante que jeudi dernier.

Le depart de la mobilisation à Guéret © Radio France - Romane Porcon

Blocage de ronds-points

La manifestation n'est pas restée immobile, le cortège est allé de ronds-points en ronds-points avec un blocage temporaire des accès.

Le ton est parfois monté entre les grévistes et les gens venus faire leurs courses

La manifestation s'est dispersée dans le calme peu après 13h.

le Premier ministre Edouard Philippe doit dire ce mercredi soir à quoi cette reforme des retraites va ressembler.

Le gouvernement a choisi le 20h de TF1 pour s'expliquer.