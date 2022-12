EN IMAGES - A la Bresse-Hohneck, quelques skieurs bravent les conditions météo

Le redoux, la pluie et le manque de neige n'ont pas dissuadé les skieurs au domaine de la Bresse-Hohneck, dans les Vosges. Quelques vacanciers ont profité de l'ouverture de neuf pistes pour tester la poudreuse. "C'est plus de l'eau que de la neige", admet, déçue, cette habituée. "La neige est lourde, et on y voit pas grand chose", ajoute Adrien. Il est venu de Sens, dans l'Yonne, pour découvrir le massif des Vosges. "D'habitude je vais dans les Alpes, ici c'est différent. Les plus courageux vont avec".

Du courage, Apolline en a pris une grande dose avant de venir. "Il faut vraiment avoir envie d'être là, confirme la skieuse, le visage rougi par la pluie et le froid. "Il y avait plus de neige il y a quelques jours, mais on doit faire avec". De quoi nourrir la déception de cette famille parisienne. "On aurait voulu u Noël blanc, faire de la luge avec les enfants, mais tant pis."

Les habitués ne s'en formalisent pas : cela fait quelques années maintenant que la neige est absente sur les pistes à Noël selon Lionel Mougel, qui loue des skis au pied de la Bresse-Hohneck. "On essuie, tous les ans maintenant quelques jours de pluie et de vent du Sud. Ce n'est pas un hiver normal, mais ce n'est pas inquiétant : on sait que les skieurs viennent à partir de janvier et février". Ce professionnel du tourisme, qui réalise 80% de son chiffre d'affaires à cette période, espère donc voir la neige revenir, et cette fois-ci, tenir.