EN IMAGES - À la grande vente annuelle de Toiles de Mayenne, les clients se pressent sur les canapés

C'est un événement très attendu par les amateurs de tissus haut de gamme : la vente annuelle de Toiles de Mayenne a débuté ce jeudi 27 avril dans le village de Fontaine-Daniel, dans le nord du département. Les clients étaient déjà très nombreux à l'ouverture pour dénicher de bonnes affaires. Cette année, des canapés d'une ancienne collection sont vendus à des prix remisés et ils partent comme des petits pains.

De nombreux canapés de Toiles de Mayenne sont vendus à moins 40%. © Radio France - Maïwenn Bordron

"C'est magnifique !"

Certains clients, comme Annick, viennent de loin pour dénicher de bonnes affaires : elle vient du Finistère et a attendu parler de la vente par une amie mayennaise. "C'est magnifique. On a envie de tout changer. On est venu en train, on repart en voiture, heureusement", sourit cette cliente qui cherche un canapé deux places.

Au total, Toiles de Mayenne a mis en vente 25 canapés de différentes couleurs. Marie-Annick et son mari ont fait leur choix, ils ont acheté un canapé bleu. "On agrandit notre maison et donc il nous fallait du mobilier. Ils sont quand même soldés à 50 %, ce qui n'est pas négligeable : 2 300 euros au lieu de 4600 euros. Après, il faut avoir le coup de cœur, mais je pense que c'est quand même une bonne affaire", se réjouit cette habitante de Gesvres, dans le Nord-Mayenne. Elle ajoute : "J'ai l'impression qu'il ne faut pas traîner !".

Sandra a trouvé son bonheur en quelques minutes : un canapé en lin, vert céladon, un mélange de vert-gris, vendu à 50%, soit 1.700 euros. "J'ai craqué sur un super canapé. Je cherchais un convertible, il y en avait deux. Il n'y en avait qu'un qui me plaisait donc je l'ai pris tout de suite", décrit cette habitante de Château-Gontier-sur-Mayenne.

Les canapés sont vendus entre 1.300 euros pour le moins cher et 2.700 euros maximum. Ces tarifs représentent un coût pour de nombreux clients, mais c'est un bon investissement, selon Cécile Pambet, la responsable opérations marketing chez Toiles de Mayenne. "Quand on achète un canapé 2 000 euros et qu'on sait que dans 20 ans, il sera toujours nickel et qu'on pourra éventuellement refaire la housse pour le faire vivre 20 ans de plus : ramené à l'année, c'est finalement plus intéressant que d'acheter un canapé entrée de gamme qui, dans cinq ans, sera déjà très défraîchi", souligne-t-elle.

Deux heures après l'ouverture de la vente ce jeudi 27 avril, trois des 25 canapés avaient été vendus.

Des canapés haut de gamme vendus entre 1.300 et 2700 euros. © Radio France - Maïwenn Bordron

Les canapés de Toiles de Mayenne se vendent très vite. © Radio France - Maïwenn Bordron