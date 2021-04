EN IMAGES - à Nancy, la "grosse colère" des manifestants contre la réforme de l'assurance chômage

A l'appel de syndicats et de collectifs d'intermittents, plus de trois cents manifestants ont parcouru le centre de Nancy pour protester contre la réforme de l'assurance chômage. Elle doit entrer en application le 1er juillet.

Un cortège de plus de 300 manifestants

Une "grosse colère" contre la réforme de l'assurance chômage, qui entre en application le 1er juillet. Voilà comment cette manifestation a été baptisée par la CGT, Sud Solidaires et le collectif "Occupons Nancy".

Les manifestants appellent à une convergence des luttes © Radio France - Léo Limon

Une "colère" qui a réuni plus de 300 personnes dans les rues de Nancy. Et un cortège ponctué de prises de paroles, mini-concerts et lectures de texte.

Au cœur des revendications, la réouverture des lieux de culture et le soutien aux intermittents © Radio France - Léo Limon

Tous dénoncent d'une manière ou d'une autre la réforme de l'assurance chômage. De son côté, Alexandre Autin de la CGT dénonce avec ironie l'entrée de la réforme en pleine crise sanitaire : "le gouvernement a eu la meilleure idée du siècle : faire une réforme en diminuant les droits des salariés précaires alors que dans cette crise sanitaire ils sont en difficulté."

Le cortège s'est élancé depuis le théâtre de la manufacture, occupé depuis plus d'un mois © Radio France - Léo Limon

Cortège au départ du théâtre de la manufacture. Un choix symbolique puisqu'il est occupé depuis le 19 mars par le collectif "Occupons Nancy" dont fait partie Joséphine : "il y a une vraie mobilisation interprofessionnelles. Là il se passe quelque chose dans la convergence, le covid a remis les pendules à l'heure."