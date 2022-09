EN IMAGES. A Saint-Nazaire, l'expulsion ce jeudi matin des Maisons d'Hébergement Solidaire

Des matelas passés par la fenêtre, entassés dans une remorque ou une camionnette. Il faut vider les lieux et vite. Les ouvriers du BTP réquisitionnés sont déjà là pour faire tourner la bétonnière et murer ces deux maisons.

Une vingtaine d'agents sur place, une expulsion dans le calme © Radio France - Hélène Roussel

On nous expulse sans solution de relogement pour 11 personnes" - Christelle, le Collectif

La question n'était pas de savoir si mais quand l'expulsion aurait lieu. Après décision de justice, l'huissier était passé le 29 aoùt dernier dans ces Maisons d'hébergement solidaire, boulevard de Neyman à Saint-Nazaire. Ces maisons appartiennent à la Ville, la mairie veut les récupérer pour y construire à la place 31 nouveaux logements sociaux.

"11 personnes à reloger, dont une femme enceinte" selon le Collectif © Radio France - Hélène Roussel

Le Collectif Urgence sociale les avait réquisitionnées il y a 18 mois pour héberger des sans-abris. Environ 130 en un an et demi. "Il y a encore 11 personnes ici, dont une jeune femme de 18 ans enceinte, qui dormiront dehors ce soir si le 115 ne leur trouve pas de solutions" assure Christelle du Colllectif qui dit aussi sa colère : "on nous expulse sans solution de relogement, c'est indigne!". Le sous-préfet Michel Bergue, sur place ce jeudi matin, assure n'avoir connaissance que de 3 ou 4 personnes à reloger, "pour elles, des solutions sont en cours", et accuse le Collectif de ne pas avoir permis aux services de l'Etat de faire un diagnostic exhaustif. Une version évidemment contredite par le Collectif.

Les parpaings sont prêts, la première maison vidée va être murée dans la foulée © Radio France - Hélène Roussel

La bétonnière tourne moins de 2 heures après l'arrivée des forces de l'ordre © Radio France - Hélène Roussel

Ces Maisons d'hébergement vont beaucoup nous manquer, c'est vous dire à quel point la situation est critique" - bénévole du Secours populaire

Derrière le périmètre de sécurité, une bénévole du Secours Populaire soupire. "Ca nous arrivait régulièrement d'envoyer des personnes dans ces Maisons. Les MHS vont beaucoup nous manquer. On a de nouvelles demandes très régulièrement, toutes les 2 semaines en moyenne et on ne sait plus où envoyer toutes ces personnes en détresse. C'est vous dire le manque de structure d'hébergement d'urgence dans cette ville. C'est dramatique".

Ca faisait 18 mois que des sans abris étaient hébergés dans ces maisons, propriété de la ville de Saint-Nazaire qui veut les récupérer pour en faire du logement social © Radio France - Hélène Roussel

un campement sur le parking de l'église Saint Gohard

Le Collectif ne baisse pas les bras pour autant. "Pas question de les laisser tomber". Le père Arnaud de l'église Saint Gohard met son parvis à leur disposition. "On va camper là dans un premier temps, ensuite, on verra" explique Léo qui affirme avoir fait une demande auprès de la préfecture pour une manifestation statique d'une semaine. Le Collectif avait annoncé organiser vendredi 16 septembre un campement devant l'Hôtel de Ville, mais le maire David Samzun l'a rappelé encore cette semaine : "le camping en ville est interdit".

Une certitude : le Collectif est soutenu par le Secours Populaire, Emmaüs, ou encore l'association Droit au Logement, son porte-parole national Jean-Baptiste Eyraud est attendu sur place ce vendredi matin 11 heures pour la conférence de presse sous les fenêtres de la mairie.

En attendant, le boulevard de Neyman a été bouclé toute la matinée. Une vingtaine de policiers mobilisés pour l'expulsion qui s'est déroulée dans le calme.