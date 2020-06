En IMAGES - A Toulouse, la société Tarmac Aerosave chouchoute les avions cloués au sol à cause du coronavirus

A l'aéroport de Francazal, au sud de Toulouse, une quarantaine de salariés de Tarmac Aerosave "cocoone" les avions qui ne peuvent pas décoller à cause du Covid-19. Le parking est plein mais ce n'est pas forcément une bonne bonne nouvelle pour cette société. Reportage dans les coulisses et en images.

Connaissez vous l'entreprise Tarmac Aerosave ? Fondée en 2007 par Airbus, Safran et Suez pour recycler écologiquement les vieux avions à Tarbes, cette société leader en Europe a depuis ouvert, en 2017, un autre site au sud de Toulouse, à l'aéroport de Francazal. Sur ce site toulousain, pas de recyclage, mais du stockage et de la maintenance d'avions. Or avec le coronavirus, le stockage justement est en plein essor car au plus fort de la crise, 90% du trafic aérien était interrompu. Conséquence: le site de Francazal, qui peut accueillir 25 appareils ( des A320, des Boeing 737 et des ATR) est plein !

"On cocoone les avions"

"On cocoone ces avions", explique Thierry Porro directeur du site de Francazal. On les stocke, on les entretient. On bâche les hublots, les sondes statisques pour éviter les nids d'oiseaux et la décoloration. On vidange les moteurs, on fait des tests de vols etc."

Mais ce n'est pas l'activité principale du site, qui normalement garde les appareils très peu de temps et fait plutôt de la maintenance en proposant par exemple des améliorations aux avions qui changent de main. "On a fait 75 départs d'avions l'an dernier contre 25 ou 30 cette année pour l'instant. Le Covid les immobilise sur notre parking", explique Thierry Porro. En réalité donc, le coronavirus ralentit l'activité de Tarmac ici à Francazal et si bien que sur la quarantaine de salariés, certains sont encore au chômage partiel.

Reportage à Francazal sur le site de Tarmac Copier

Thierry Poro, directeur du site de Francazal pour Tarmac Aerosave Copier

Les hublots sont bâchés pour ne vas que le soleil décolore l'intérieur de l'appareil © Radio France - Clémence Fulleda

Ici cette hélice est attachée pour ne pas qu'elle tourne et ne s'use © Radio France - Clémence Fulleda

Les sondes sont aussi bâchées © Radio France - Clémence Fulleda

Les avions de Tarmac sont stockés dans un hangar et sur un parking extérieur de Francazal, à Toulouse © Radio France - Clémence Fulleda

Ici un avion dans le hangar de Tarmac Aerosave à Francazal © Radio France - Clémence Fulleda