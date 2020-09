Toute la semaine, des monuments ou des salles de concert et spectacle, ont été illuminés de rouge un peu partout en France, à l'appel du syndicat Synpase, le syndicat national des prestataires de l'audiovisuel scénique et événementiel.

EN IMAGES - Alerte rouge : les prestataires du spectacle et de l'événementiel tirent la sonnette d'alarme

Vous êtes peut-être passés cette semaine devant un bâtiment ou un monument éclairé de rouge ? Le Synpase, le syndicat national des prestataires de l'audiovisuel scénique et événementiel organisait du 14 au 18 septembre des illuminations, la plupart du temps avec la complicité des mairies, pour attirer l'attention sur la situation de ces professionnels de l'ombre, en temps de coronavirus.

Le syndicat demande la mise en place d’un plan de soutien spécifique aux TPE/PME de l’évènementiel et du spectacle. Le Synpase estime que les prestataires techniques du spectacle vivant et de l’évènement (sonorisation, éclairage, vidéo, structures, décors, régie, etc.) ont vu leur chiffre d’affaires baisser de 80% en moyenne en 2020. Une situation qui fait peser une menace sur environ 25.000 emplois selon le syndicat.

Les images de cette mobilisation

Des illuminations ont notamment eu lieu à Brest, Quimper, Poitiers, Chambéry, Montbéliard, Clermont-Ferrand, Orléans, en Vendée, à Bordeaux, Caen...

"Alerte rouge!" sur la Fontaine des Elephants à Chambéry ce mardi soir © Radio France - Tommy Cattanéo

L'Axone de Montbéliard s'est éclairée en rouge mercredi soir - Page Facebook de l'Axone de Montbéliard

La place du Martroi illuminée en rouge par les professionnels de l'événementiel en crise © Radio France - Patricia Pourrez