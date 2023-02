EN IMAGES - Au moins 10.000 manifestants dans la Somme contre la réforme des retraites

Après le jeudi 19 janvier , le mardi 31 janvier et le mardi 7 février , les syndicats ont choisi ce samedi 11 février pour la quatrième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Jour de repos pour certains, premier jour des vacances scolaires pour d'autres, l'idée est de permettre aux familles et aux plus précaires n'ayant pas les moyens de faire grève de se joindre à la contestation.

"On n'a jamais vu ça un samedi"

Et de fait, la journée est une réussite selon l'intersyndicale. Elle dénombre 8000 manifestants dans le cortège à Amiens, 4800 selon la police. S'y ajoutent entre 3600 et 4000 manifestants à Abbeville selon les sources, et entre 650 et 1000 personnes à Friville-Escarbotin, dans le Vimeu.

Des chiffres moins élevés à Amiens que lors des premiers rassemblements du 19 et 31 janvier derniers, mais cela reste une grosse mobilisation en ce premier jour de vacances. "On n'a jamais vu ça à Amiens un samedi" affirme Kévin Crépin, secrétaire départemental de la CGT dans la Somme. À Abbeville, la manifestation de ce samedi vient détrôner celle du mardi 31 janvier dernier, qui avait déjà rassemblé 3500 personnes, nombre exceptionnel pour la ville de 23.000 habitants.

Les syndicats unis laissent jusqu'au 7 mars au gouvernement pour revenir sur son projet de réforme des retraites. Au-delà, ils se disent prêts à "mettre la France à l'arrêt" si le gouvernement "reste sourd à la contestation populaire". Au moins un autre rassemblement est prévu entre-temps, le jeudi 16 février prochain, date où l'Assemblée Nationale devrait examiner l'article 7 du texte de la réforme des retraites, reculant l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans.

À Amiens, la manifestation est partie aux alentours de 11 heures de la Maison de la Culture, dans le centre-ville. © Radio France - Martin Duffaut

