EN IMAGES - Au port de pêche de la Cotinière, les travaux se poursuivent

Au port de pêche de la Cotinière, sur l'île de d'Oléron, les travaux d'extension et de réaménagement, qui ont commencé il y a cinq mois, se poursuivent. Une visite de chantier était organisée ce vendredi.

Cette année, c'est la phase de terrassement qui est en cours, et donc, le creusement du nouveau bassin, de 4 hectares.

Saint-Pierre-d'Oléron, France

Améliorer les conditions de travail pour les pêcheurs : c'est l'un des objectifs des travaux réalisés au port de pêche de la Cotinière, sur l'île d'Oléron.

Ces travaux, qui ont commencé il y a cinq mois, doivent se poursuivre jusqu'en 2021. Cette année, c'est la phase de terrassement qui occupe les équipes, et ce vendredi une visite de chantier était organisée. Le principal atout du projet : la création d'un troisième bassin.

La construction d'un troisième bassin va permettre aux navires de rentrer à n'importe quel moment, sans tenir compte de la marée. © Radio France - Victorien Willaume

Avec cette extension, les conditions de travail pour les pêcheurs et les sauveteurs vont s'améliorer, puisque le port de la Cotinière va être accessible 24 heures sur 24, comme l'explique Pascal Masssicot, qui préside la Communauté de communes de l'île d'Oléron : "Cela va permettre de rendre le port accessible aux bateaux, quelle que soit la marée, en particulier les bateaux de la SNSM (Société nationale de sauvetage en mer)", explique-t-il.

Un projet qui pourrait attirer de nouveaux pêcheurs

Le fait que deux nouveaux pontons soient construits, ou encore qu'une digue soit allongée, va aussi permettre de ramener de nouveaux pêcheurs sur le port, d'après le Président de la Charente Maritime, Dominique Bussereau : "Depuis plusieurs années, on voit que de jeunes pêcheurs s'installent, on a des jeunes qui décident de faire se métier, et je pense que c'est un développement que nous connaîtrons", assure-t-il.

Les travaux doivent se terminer en 2021. © Radio France - Victorien Willaume

Plus de pêcheurs sur le port de la Cotinière, ça veut dire aussi une création d'emplois dans d'autres secteurs, estime le maire de Saint-Pierre-d'Oléron, Christophe Sueur : "Il faut savoir que quand un poisson est débarqué, il y a d'autres métiers qui se mettent en place. Par exemple, je sais que des mareyeurs vont produire de nouveaux emplois dans les nouveaux bâtiments, et ça va amener entre 50 et 100 emplois, dès 2021.", s'enthousiasme-t-il.

Autre amélioration que ce projet permet : la création d'une nouvelle criée. Une criée qui répond aux normes européennes, et qui est surtout plus fonctionnelle.

62 millions d'euros ont été investis dans ce projet par le Département.