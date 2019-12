EN IMAGES - Beaucoup de monde dans les manifestations contre la réforme des retraites dans le Loiret

La mobilisation est importante ce jeudi 5 décembre dans le Loiret, contre la réforme des retraites. On compte près de 8000 manifestants à Orléans, plus de 1.000 à Montargis, 150 à Pithiviers, 200 à Gien. A découvrir en images.

Loiret, France

Cette (première) journée de mobilisation contre la réforme des retraites a réuni beaucoup de manifestants, ce jeudi, dans les quatre défilés organisés par l'intersyndicale CGT, FO, FSU, Solidaitres, Unef du Loiret.

A Orléans, il y a 7.000 à 8.000 manifestants. Le cortège est parti du parvis de la cathédrale à 10h30. Les cheminots, présents dans le cortège orléanais, ont tenu une assemblée générale avant le départ de la manifestation et ont voté la reconduction de la grève à la SNCF pour la journée du vendredi 6 décembre. Dans le cortège orléanais, on note notamment la présence de nombreux enseignants, de pompiers, de salariés du Frac (fonds régional d'art contemporain à Orléans), et de lycéens venus de toute l'agglomération orléanaise.

Plus de 1.000 manifestants à Montargis

A Montargis, il y a plus d'un milliers de manifestants, selon la police, et 2.000 selon la FSU. La manifestation se déroule dans le calme, en présence d'une cinquantaine de gilets jaunes.

La rue Jeanne d'Arc était noire de monde, pour la manifestation contre la réforme des retraites à Orléans, le 5 décembre 2019 © Radio France - Christophe Dupuy

Les syndicalistes de FO au départ de la manifestation orléanaise © Radio France - Christophe Dupuy

Le cortège a commencé à se former à 10h30 ce jeudi, à Orléans © Radio France - Christophe Dupuy

Les enseignants étaient nombreux dans la manifestation orléanaise © Radio France - Antoine Denéchère

Les personnels de santé étaient dans le cortège à Orléans, ici rue de la République © Radio France - Christophe Dupuy

Pancarte contre le président Macron, dans le cortège à Orléans le 5 décembre 2019 © Radio France - Christophe Dupuy

A Pithiviers, France Bleu Orléans a comptabilisé 150 manifestants, ce qui constitue "une mobilisation importante" pour cette ville : notre reporter a noté la présence de nombreux enseignants, qui craignent une baisse de 30% du niveau de leurs pensions de retraites, ainsi que de salariés d'entreprises privées du Pithiverais et du Malesherbois.

A Gien, le cortège est parti tôt, dès 9h, et a réuni environ 200 manifestants. Dans toutes ces manifestations dans le Loiret, on note la présence de gilets jaunes.

150 manifestants à Pithiviers, le 5 décembre 2019 © Radio France - François Guéroult

La CGT était fortement représentée dans le cortège à Pithiviers, le 5 décembre 2019 © Radio France - François Guéroult