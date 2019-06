EN IMAGES : bientôt à Reims le parking République de 746 places

Reims, France

La première pierre a donc été posée. Truelle à la main, Catherine Vautrin, présidente du Grand Reims, Arnaud Robinet, maire de Reims, Olivier Guinot , le directeur de Champagne Parc Auto et futur exploitant du parking, Thierry Catherine, directeur de la station France Bleu Champagne-Ardenne ont posé la première pierre de ce qui sera bientôt un parking de 746 places. Un parking en spirale a précisé l'architecte Hugo Pace du cabinet Hugo et Giovanni Pace, concepteur du projet. Le bâtiment sera en béton, construit grâce à la technique d'Eugène Freyssinet. L'ingénieur français, père du béton précontraint avec un brevet déposé en 1928 et qui a conçu les halles du Boulingrin. Près d'un siècle plus tard, Freyssinet inspire encore les architectes qui n'ont pas trouvé mieux pour alléger le poids des ouvrages.

Dans un an le parking sera livré © Radio France - Sylvie Bassal

Parking République

Il sera organisé comme une rue d' 1,2 km avec des places de stationnement de chaque côté de la voie de circulation. 746 places au total pour ce nouveau parking qui s'appellera donc République a précisé Catherine Vautrin, également présidente de Champagne Parc Auto. Un parking adossé à la place du même nom qui jouxtera la salle de spectacle Arena et le centre aqualudique. Les ouvriers occupent déjà le chantier pour un bâtiment qui sera livré dans un an.

Les futurs locaux de France Bleu Champagne-Ardenne © Radio France - Sylvie Bassal

France Bleu Champagne-Ardenne va déménager

Un peu avant la livraison, Radio France aura pris possession du rez-de-chaussée du parking pour y préparer l'installation des nouveaux locaux de la station France Bleu Champagne-Ardenne. Sur 770 mètres carrés . A quelques pas de la salle Arena et du centre aqualudique. Des locaux qui seront spacieux, modernes avec tous les derniers équipements audiovisuels et informatiques. France Bleu va donc déménager. Une bonne nouvelle pour ses salariés installés depuis 1993 au 28 du boulevard Joffre, dans des locaux devenus exigus au fil des ans et du renforcement des équipes.

Le directeur Établissement de Radio France, Tami Mouri et Thierry Piccolo, du comité de direction de France Bleu sont venus pour la pose de la première pierre du bâtiment qui recevra bientôt la station de France Bleu. Un équipement qui permettra à la radio de remplir au mieux sa mission de service public. Sa mission de service au public. Déménagement prévu au printemps 2021.