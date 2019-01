EN IMAGES - Brive : dernier jour pour les salariés licenciés d'Euralis, qui ferme le site

L'histoire prend fin pour le site d'Euralis à Brive et sa cinquantaine de salariés, licenciés. Le coeur lourd, ils effectuent leur dernier jour de travail ce jeudi, un an après l'annonce de la fermeture.

Brive-la-Gaillarde, France

Une page de l'histoire agroalimentaire se tourne à Brive où, 18 ans après avoir acheté l'ex usine Bizac puis Rougié, Euralis s'apprête à fermer les portes de son usine de transformation de canard implantée zone de la Marquisie. Décision prise il y a un peu plus d'un an sur fond de restructuration de son pôle alimentaire déficitaire. Malgré la lutte des salariés, le plan social a été mené à son terme.

La cinquantaine de salariés travaille normalement pour la dernière fois ce jeudi avant de partager un petit déjeuner commun, ce vendredi matin puis de quitter les lieux définitivement. Ces dernières heures sont évidemment pleine d'émotion pour ces femmes et hommes.

La mort des emplois est symbolisée sur des croix vertes accrochées au grillage, alors que la production s'en va dans un des derniers camions chargés sur le site d'Euralis à Brive © Radio France - Nicolas Blanzat

"On s'est donné à fond pour Euralis"

A la débauche, ils filent le pas pressé. Et le froid tout hivernal n'est évidemment pas seul en cause car ils ont le coeur gros et pas très envie de s'épancher. Avant de s'engouffrer dans sa voiture, Colette, vingt-huit ans de maison (les derniers comme opératrice aux confits de canard) pose un carton sur les sièges arrières. "Ce sont des affaires personnelles qui étaient dans un placard. Il faut les ranger parce que c'est la fin" souffle-t-elle, la gorge serrée. "C'est _dur de partir comme ça_... De laisser des collègues qu'on connait depuis une éternité, de quitter une entreprise où on s'est donné à fond, où on a fait tout ce qu'on nous demandait pour qu'Euralis soit content".

Malgré la lutte des salariés en 2018, dont les traces sont toujours visibles, le site ferme © Radio France - Nicolas Blanzat

"Le moral est au plus bas"

Même émotion pour Lucas, 27 ans et déjà neuf ans de boutique. Ces derniers instants éprouvants. "Le moral est au plus bas. Le fait de perdre son boulot, ce n'est pas facile". C'est violent et brutal, même. Mais aucun de ces salariés, pudiques et dignes, ne le dit comme ça. Malgré la blessure et un peu de rancoeur contre l'entreprise. "Honnêtement, un peu" confesse Laurent, salarié depuis onze ans. "Le site était tout le temps dans le vert" et les salariés ont le sentiment de payer ce pour quoi ils ne sont pas responsables. "On se sent jeté, comme ça" résume Lucas.

La salariée représentée sur cette croix travaille depuis près de 37 ans sur le site de Brive © Radio France - Nicolas Blanzat

Faute d'avoir trouvé ailleurs, la plupart des salariés va prendre le congé de reclassement : dix mois payés 80% du salaire brut, le temps de se former ou d'être accompagné pour retrouver un boulot. "Certains ont très peur pour l'avenir" commente Corinne Breuil, déléguée CFDT, seul syndicat du site. "Beaucoup ont de l'ancienneté et un certain âge. Je ne suis pas sûre que, malgré ce qui est dit, les plus de 55 ans soient embauchés ailleurs facilement" reprend celle qui a mené les négociations du plan social avec la direction, et qui s'occupera de son propre cas "plus tard".

Les salariés de Brive ont le sentiment de payer ce pour quoi ils ne sont pas responsables © Radio France - Nicolas Blanzat

Une quinzaine de salariés aurait déjà trouvé une solution, d'autres seront peut-être reclassés sur le site corrézien d'Euralis à Perpezac-le-Noir. Pour beaucoup, c'est le flou le plus total. Ces salariés licenciés ont aussi obtenu une prime supra-légale de 1.450€ par année d'ancienneté avec un plafond de vingt-cinq ans.