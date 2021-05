EN IMAGES - Plan de relance : Bruno Le Maire et Olivier Dussopt en visite en Haute-Vienne, ce vendredi

Le ministre de l’Economie Bruno Le Maire, et Olivier Dussopt, le ministre des Comptes publics sont venus en Haute-Vienne pour visiter trois sites qui vont bénéficier du plan de relance de l'économie : l'école de Peyrilhac, le centre des impôts de Limoges, et l'usine pharmaceutique Catalent.

Une visite au pas de charge. Le ministre de l’Economie Bruno Le Maire, et Olivier Dussopt, le ministre des Comptes publics sont venus en Haute-Vienne ce vendredi pour visiter en quelques heures trois sites qui vont bénéficier du plan de relance de l'économie.

Ils se sont d'abord rendus à Peyrilhac, pour découvrir les projets de rénovation thermique de la cantine scolaire de l’école primaire et de la Mairie de Peyrilhac, tous deux soutenus par l’Etat. Le bâtiment de la Mairie est notamment lauréat de France Relance.

A la mi-journée, ils se rendus à Limoges, d'abord au centre des finances publiques qui est lauréat du programme de rénovation énergétique de France Relance et qui bénéficie d’une subvention de l’Etat de 10 millions d’euros.

Relocalisation d'emplois publics et aide aux entreprises

Ils ont pu échanger avec quelques contribuables (photo de Une) mais aussi avec les agents en charge du fonds de solidarité et de la gestion de l’impôt sur le revenu, notamment au sujet du soutien économique local et des enjeux de la relocalisation des services publics dans les territoires.

En effet, à Limoges, les sites des Finances de Montmailler et de Montesquieu vont bientôt accueillir une quarantaine d'agents de la Direction générale des finances publiques, dans le cadre de la "relocalisation" de certains emplois publics.

La période de transition et de sortie de crise est la plus dangereuse

"La période de transition et de sortie de crise est la plus dangereuse" a déclaré Bruno Le Maire. "Il y a des entreprises dans le secteur agro-alimentaire, dans le bâtiment ou les travaux publics où le redémarrage sera puissant, tant mieux" a-t-il expliqué.

"Mais il y a des secteurs où le redémarrage sera plus lent, donc des entreprises vont encore avoir des difficultés devant elles, donc il va falloir les repérer, les accompagner, éventuellement restructurer leur dette, avec un dispositif qui va permettre à ces entreprises de faire un pont entre la situation difficile où elles sont et la reprise économique qui viendra un peu plus tard dans certains secteurs" a encore indiqué le Ministre de l'Economie, estimant qu'il était de sa responsabilité "que chaque emploi qui peut être sauvé dans des entreprises qui peuvent viables le soit".

Enfin, Bruno Le Maire et Olivier Dussopt se rendaient cet après-midi à l’usine Catalent, à Limoges. Une entreprise spécialisée dans la sous-traitance pharmaceutique et dont le site limougeaud est consacré à la production de solutions injectables stériles.

Son projet baptisé "Phoenix" est lui aussi lauréat de France Relance. Il vise à diversifier les activités du site en développant des molécules thérapeutiques et va recevoir à ce titre une enveloppe de 1,8 million d'euros.

