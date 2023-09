EN IMAGES- "C'est toujours émouvant" : la foule regarde partir en essai mer le dernier paquebot des Chantiers

C'est le dernier né des Chantiers de l'Atlantique. Le Celebrity Ascent, avec sa coque bleue gigantesque et son "magic carpet" orange, ce bar extérieur et ascensionnel si typique de la série Edge. C'est le quatrième paquebot de la série développée par l’armateur américain Celebrity Cruises, filiale de Royal Caribean.

Un paquebot en finition depuis janvier dernier. Avec ses 327 mètres de long et ses 15 ponts superposés, "c'est vrai qu'il en jette". La foule rassemblée sur le bord regarde passer le géant qui s'étire et s'éloigne au son de la corne de brume, guidé par les remorqueurs.

Plusieurs centaines de personnes rassemblés pour voir partir en essai le Celebrity Ascent. "On ne sera jamais blasé, c'est trop impressionnant" raconte cette nazairienne. © Radio France - Hélène Roussel

Nostalgie, émotion ou fierté

Il y a ce couple de retraités en vacances venu de Dunkerque, "on se demande presque comment il tient sur l'eau", des anciens salariés des Chantiers également, "on a vu partir le France, on vient par nostalgie" et des habitants de Saint-Nazaire "jamais blasés, c'est notre séquence émotion et fierté".

Le dernier né des Chantiers de l'Atlantique a quitté le port de Saint-Nazaire ce mercredi, retour samedi et livraison d'ici début novembre © Radio France - Hélène Roussel

Le Celebrity Ascent reviendra après ses essais en mer ce samedi. Sa livraison est prévu d'ici début novembre et sa première croisière avec près de 4.000 personnes à son bord est quant à elle prévue dès le début de l'année prochaine.