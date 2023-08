VIDEOS - Comme chaque année, la production de Mont d'Or a débuté le 15 août

Plus que quelques semaines avant de manger un bon Mont d'Or. La vente commence le 15 septembre, selon les règles de l'appellation d'origine protégée (AOP). Avant cela, place à la production. Elle est autorisée depuis ce mardi 15 août, comme à la fromagerie Badoz à Pontarlier. Les machines sont de nouveau en marche dans cet atelier qui fabrique en moyenne 1.200 tonnes de Mont d'Or par an, sur les 5.500 de la filière.

Une fabrication en plusieurs étapes, qui dure 21 jours minimum : "Le lait arrive à 37 degrés dans la cuve. On va lui ajouter des ferment lactiques ou encore de la présure, explique Maxime, le responsable fromager. On va le brasser. Ensuite, procéder à la partie moulage, puis à la partie acidification. Le Mont d'Or va être démoulé, mis en saumure, un bain avec de l'eau et du sel, puis il sera sanglé et enfin au tour de la phase d'affinage."

Plusieurs facteurs pour une bonne saison

La fromagerie Badoz va produire du lundi au vendredi du Mont d'Or, pendant plus de six mois. La date limite de fabrication est le 15 mars, selon l'AOP. La production dépendra des ventes, de la quantité de lait et de sa qualité. "Il y beaucoup de facteurs. On s'adapte constamment, comme ce n'est pas un fromage de garde, comme le morbier, explique Sébastien Badoz, le responsable technique. Cette année, on a eu un été plus pluvieux que l'année passée, le litrage de lait est donc plus élevé que l'année passée à la même période. C'est un bon point."

En 2022, la filière du Mont d'Or a observé une baisse de 5% de ses ventes au niveau national, dans le contexte d'inflation. Une situation inédite.