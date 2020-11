EN IMAGES - Confinement : 400 patrons de bars, cafés et restaurants à la "marche des sacrifiés" à Besançon

Environ 400 gérants de bars, cafés et restaurants du Doubs ont participé ce mardi à la "marche des sacrifiés" à Besançon. Cette mobilisation organisée par l'UMIH dénonce les fermetures de ces établissements depuis le confinement.

Environ 400 gérants de bars, cafés et restaurants du Doubs ont participé ce mardi à la "marche des sacrifiés" à Besançon, à l'appel de l'UMIH, l'Union des métiers et industries de l'hôtellerie, contre les fermetures de ces établissements depuis le confinement.

Les manifestants ont défilé entre le siège de l'UMIH du Doubs, avenue Villarceau, et la Préfecture.

Les manifestants vêtus en noir. © Radio France - Rachel Saadoddine

Le cortège au niveau de Chamars. © Radio France - Rachel Saadoddine

La plupart des manifestants était vêtus en noir, la couleur du deuil et de la mort. Dans le cortège également, il y avait un cercueil, des représentations de morts-vivants ou de squelettes et beaucoup de pancartes annonçant la mort des bars, cafés et restaurants.

Du noir, des croix et des cercueils dans le défilé. © Radio France - Rachel Saadoddine

Une délégation a été reçue en Préfecture du Doubs.

Une "marche des sacrifiés" a également été organisée ce mardi à Vesoul pour la Haute-Saône et à Lons-le-Saunier pour le Jura.