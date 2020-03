Coronavirus : des pics d'affluence dans les supermarchés normands

Face au durcissement des mesures de lutte contre la pandémie de coronavirus, plusieurs supermarchés de Seine-Maritime et de l'Eure voient affluer un grand nombre de clients et mettent en place des dispositifs de filtrage à l'entrée de leurs magasins.

Plusieurs supermarchés de Normandie ont été pris d'assaut ce lundi 16 mars 2020 alors que les mesures de lutte contre la pandémie de coronavirus se durcissent. A Evreux et au Neubourg dans l'Eure, à Barentin en Seine-Maritime, mais un peu partout dans l'ensemble de la région, nous avons récolté plusieurs témoignages de clients stupéfaits par la file d'attente qui s'était formée devant des magasins.

Un reporter de France Bleu Normandie a fait plus d'une heure de queue à la caisse du Carrefour de Barentin, près de Rouen, et à la porte du supermarché, les clients étaient priés de patienter avant d'entrer. Au Neubourg, dans l'Eure, les gendarmes ont été appelés en renfort pour assurer la circulation aux abords du supermarché Leclerc. Des stations essence sont également confrontées à un afflux de clients et certaines mettent en place des quantités limites d'achat.

Capture d'écran du groupe "Restons chez nous Coronavirus Solidarité Evreux."

Le groupe Carrefour assure que tout est mis en œuvre pour gérer les pics d'affluence et il n'y a pas de problème d'approvisionnement. "Tout a été anticipé." Un plan de continuité a été mis en place pour permettre aux magasins de fonctionner. Les effectifs de sécurité ont été renforcés dans certains magasins pour réguler l'accès.

L'option "drive"

Même volonté de rassurer du côté des supermarchés Leclerc. Sonia Champion, la responsable communication de l'enseigne à Caen répète qu'il n'y a aucune raison de s'affoler et, si vous ne voulez pas vous déplacer, les "Drive" fonctionnent. Certes, il y a de la demande donc le site internet peut être saturé et il faut patienter avant sa livraison mais Sonia Champion l'assure : pour une commande passée ce lundi, on peut prévoir une livraison mercredi ou jeudi.