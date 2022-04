EN IMAGES - À Fontaine-Daniel, le retour de la vente annuelle des Toiles de Mayenne

Toiles de Mayenne organise jusqu'à samedi 30 avril sa traditionnelle vente de tissus, au cœur du village Fontaine-Daniel, en Mayenne. Un déstockage des fins de séries de la marque, au mètre ou au poids, et une vente de mobilier, de coussins et rideaux sur son site historique.

Durant trois jours, les 28, 29 et 30 avril, la marque Toiles de Mayenne organise sa grande vente annuelle de tissus. Un déstockage attendu des amateurs de tissus hauts de gamme, après la crise sanitaire qui avait empêché l'évènement d'avoir lieu en avril.

Dès l'ouverture des portes, à 10 heures, les visiteurs se pressent sur le site de la manufacture. Dans la bâtisse, de grands rouleaux de tissus. En lin naturel, en coton, les tissus de décoration sont vendus au mètre, ou au poids à des prix attractifs, des tissus à 10 euros, 20 euros le mètre. Laurence, une habituée, attendait le retour de cette vente, surtout pour ses prix. "Ça fait cinq ans que je viens. Là, je souhaite recouvrir des fauteuil. C'est très, très intéressant. En général, les prix sont beaucoup plus élevés, les tissus d'ameublement, comptez 60 euros ou 80 euros."

Des tissus déstockés de Toiles de Mayenne © Radio France - Aude Lambert

"Toiles de Mayenne est surtout réputé pour ses rayures, explique Cécile Pambet, responsable opérations et marketing. On travaille principalement le lin, mais également le coton, un petit peu la laine. Depuis 1806, on travaille localement, par principe." Un peu plus loin, c'est la vente au poids.

Dominique Tourneux, responsable d'atelier est ravie de l'affluence. "Dès 9 h, il y avait des personnes qui étaient arrivées sur le parking, qui faisaient la queue alors qu'on n'ouvrait qu'à 10 h. Les salariés, tout le monde est content. On retrouve les années qu'on a connues." À la sortie, les clients repartent avec leurs rouleaux sous le bras, prêts à être utilisés pour les fauteuils ou les coussins.

Les rayures, marque de fabrique de Toiles de Mayenne. © Radio France - Aude Lambert

Sur le site historique de la marque, à Fontaine-Daniel. © Radio France - Aude Lambert