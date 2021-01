EN IMAGES - Dans les Alpes, des descentes aux flambeaux "pour que la flamme de la montagne ne s'éteigne pas"

Le message est clair et c'est le même depuis de nombreuses semaines déjà : "rouvrez les remontées mécaniques". Les moniteurs de l'Ecole de Ski Français ont une nouvelle fois fait passer ce message, ce samedi 16 janvier, avec de nombreuses descentes aux flambeaux organisées dans toute la France et dans les massifs Alpins.

Les moniteurs de ski, la sécurité c'est dans leur ADN depuis plus de 75 ans - Eric Brèche, président du syndicat national des moniteurs de ski

A Saint-Pierre-de-Chartreuse, Chamrousse, les Deux Alpes aux 7 Laux, à Vaujany mais aussi chez nos voisins Savoyards et Haut-Savoyards à Valmorel, aux Gets, Chamonix ou La Clusaz, plus de 6000 moniteurs ont joué le jeu.

En Isère

En Haute-Savoie

En Savoie