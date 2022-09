EN IMAGES. Dans les coulisses du chantier de contournement ferroviaire des sites industriels de Donges

Une soixantaine de train chaque jour au beau milieu d'un site Seveso haut, c'est terminé! Les travaux de contournement de la raffinerie de Donges, commencés il y a 2 ans, touchent à leur fin. Réouverture de la ligne SNCF le 7 octobre. On vous emmène dans les coulisses de ce chantier colossal.

Des TGV lancés à 160 km heures à travers la raffinerie de Donges, une soixantaine de trains chaque jour au beau milieu d'un site Seveso haut : c'est terminé! Les travaux de contournement du site industriel, commencés il y a 2 ans, touchent à leur fin. La nouvelle ligne qui relie Nantes à Saint-Nazaire sera prête pour le 7 octobre. Le sprint final donc pour la SNCF qui a dû interrompre toute circulation des trains pendant 14 jours entre le Croisic et Savenay le temps de raccorder les nouvelles voies au réseau, d'installer les caténaires, la signalétique et de faire les tests nécessaires.

les trains travaux qui viennent tester la dynamique et la hauteur des voies ici au point de raccordement Est © Radio France - Hélène Roussel

Des trains travaux nuit et jour, certains riverains à bout "il y a des nuits blanches" dénonce une habitante à bout © Radio France - Hélène Roussel

Premier train au départ de Nantes vendredi 7 octobre 17h34

4,5 km de voie ferrée ont été posés et raccordés au réseau existant. Les vieilles rails ont été déposées, elles seront revendus à d'autres chantiers ferroviaires comme en Aquitaine, mais une partie reste en place. 2 km de rail qui serviront uniquement à TotalEnergies pour son fret. Pour tenir le timing, la SNCF sur ces 14 jours met le turbo. 500 ouvriers travaillent en 3/8 jour et nuit, une centaine d'entreprises sont mobilisés. "Le tout premier train partira de Nantes vendredi 7 octobre à 17h34 et arrivera ici à Donges à 17h59" explique Audrey Delaunay, Pilote d'opération SNCF Réseau.

Audrey Delaunay Pilote d'opération SNCF Réseau "les voies sont raccordées, mais il nous reste encore pleins de choses à faire, avec la dead line du 7 octobre" © Radio France - Hélène Roussel

raccorder les caténaires comme on raccorde les voies, un chantier colossal qui touche à sa fin © Radio France - Hélène Roussel

Diviser les risques par 10" - Meven Bouvet, SNCF

Le projet à terme va diviser les risques par 10 puisque les trains contournent désormais les sites industriels. Mais il a fallu rétablir aussi des axes routiers et créer plus de 6 km de voierie avec des ponts et des ronds-points. Il a aussi fallu déplacer la halte de Donges qui était encore dans la raffinerie. Elle est toujours sur un site Seveso mais moins haut. "C'est moins dangereux certes, mais pour réduire les risques, c'est unique en France, cette halte n'a pas de verre ou de plexiglas sur les abris" raconte Meven Bouvet, directeur du projet SNCF réseau.

La nouvelle halte de Donges sans verre et sans plexiglas pour diminuer les risques même si la halte n'est plus au coeur de la raffinerie, elle reste sur un site Seveso (moins haut) © Radio France - Hélène Roussel

Un chantier colossal, "on est dans les temps" souffle Audrey Delaunay, qui aura coùté 150 millions d'euros financés par l'Etat, les collectivités locales et TotalEnergies.

Meven Bouvet, directeur du porjet SNCF Réseau © Radio France - Hélène Roussel

Entrez dans les coulisses du chantier au point de raccordement Est Copier