EN IMAGES - De plus en plus de distributeurs automatiques pour les produits locaux de l'Yonne

Fromages, escargots, miel... De plus en plus producteurs de l'Yonne utilisent des distributeurs automatiques pour vendre leurs produits. Le dernier né de ces automates vient d'être installé sur la départementale 606 à Appoigny.

Dans l'Yonne, les producteurs locaux soignent leur distribution. Ils font du fromage, des escargots, produisent des asperges ou des cerises... et ils ont choisi de donner plus facilement accès à leurs produits grâce à des distributeurs automatiques. Depuis une semaine, par exemple, sur la départementale 606, un producteur de fromage de chèvre s'est associé à un producteur d'escargots pour ouvrir la boutique "On s'icaunais" à Appoigny (Yonne ).

Des horaires d'ouverture plus large

On peut y acheter de 6h à 21h des produits locaux en self-service (œufs, pâtes, lentilles, terrines, fromages escargots, feuilletés...). Pour Gérard Breton, chevrier à Branches et producteur de fromage , c'est une nouvelle façon de vendre qui satisfait les clients, sans être trop chronophage : "Le problème qu'on rencontre, c'est que quand on vend à la ferme, il faudrait ouvrir des horaires d'ouvertures très larges" explique t-il, " Et nous, on ne peut pas se le permettre. On a de la fabrication à faire, on a des bêtes dont il faut s'occuper".

Capter les consommateurs qui n'ont pas beaucoup de temps

Cette boutique en self-service devrait aussi permettre de toucher une clientèle plus large avec les 23 000 voitures par jours qui passent sur la D606 . "On espère capter la clientèle des gens qui travaillent, qui ne finissent pas forcément à nos heures d'ouverture" poursuit le producteur de fromage, "ils pourront venir quand ils veulent et trouver des produits locaux variés".

Gérard Breton, chevrier à Branches et Dominique Rouyer, héliciculteur à Armeau, ont déboursé 45 000 euros pour installer ce distributeur. © Radio France - Thierry Boulant

Bienvenue au distributeur !

Son associé, Dominique Rouyer, héliciculteur à Armeau (Yonne), a déjà un distributeur automatique dans son village, depuis un an et demi et l’expérience est concluante, même si certains consommateurs sont un peu déboussolés au début. "Il y a les clients qui venaient nous voir parce qu'ils aimaient bien le contact humain avec le producteur" raconte t-il , "eux, sont parfois un peu déboussolés de tomber sur une machine. À Appoigny, le problème est un peu différent parce qu'on n'est pas sur une exploitation et quand on a besoin d'un produit, on n'est pas obligé non plus d'avoir une conversation de deux heures avec le producteur."

Ce distributeur propose notamment du miel, des produits à base de canard, des escargots ou du fromage de chèvre. © Radio France - Thierry Boulant

45 000 euros d'investissement

Ces distributeurs automatiques offrent aussi une nouvelle visibilité à leurs produits. Les consommateurs qui ne fréquentent ni les marchés, ni les dispositifs de "vente a la ferme" pourront désormais y avoir quand même accès. Nos deux producteurs associés ont investi 45 000 euros pour ces distributeurs automatiques, qu'ils remplissent aussi avec les bonnes choses d'autres agriculteurs locaux, moyennant une commission. Et pour étoffer l'offre, un drive fermier devrait aussi s'installer sur le site une fois par semaine à partir de la fin du mois de mars.

Le paiement se fait par carte bancaire uniquement © Radio France - Thierry Boulant