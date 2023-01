EN IMAGES - Découvrez à quoi ressemblera le nouveau Palais des congrès et de la culture du Mans

La vue sur le futur Palais des congrès et de la culture du Mans depuis le pont Anatole-France et les bords de Sarthe

C'est un grand changement qui s'annonce pour le Palais des congrès et de la culture du Mans : le maire Stéphane Le Foll a dévoilé ce vendredi 27 janvier les premiers visuels du projet retenu à l'issue du concours d'architectes lancé pour agrandir et rénover ce bâtiment des années 1980 . C'est l'agence bretonne Guervilly-Mauffret , connue notamment pour le nouveau centre des congrès des Jacobins à Rennes, qui a été choisie pour ce chantier majeur de la mandature, prévu pour débuter en 2024. La livraison est attendue pour 2026 ou 2027.

Le concours avait attiré 72 candidatures, parmi lesquelles quatre finalistes ont été sélectionnés. Parmi les changements les plus visibles : une ouverture sur la rivière, pour offrir depuis l'intérieur une vue sur le port du Mans et l'île aux planches. Une nouvelle salle de 500 places sera construite à l'emplacement de la maison des syndicats et des associations de la rue d'Arcole. L'actuelle salle de 1500 places est conservée, derrière des façades retravaillées.

Le Palais des congrès et de la culture du Mans va changer de visage - DR Agence Guervilly-Mauffret

Le chantier du Palais des congrès et de la culture du Mans doit débuter en 2024, pour une livraison à l'horizon 2026-2027 - DR Agence Guervilly-Mauffret

Cette rénovation en profondeur doit permettre au Mans de se relancer sur le marché de l'accueil de congrès et de salons. - DR Agence Guervilly-Mauffret